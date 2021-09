Chokeret ekspert: Har aldrig set noget lignende

I aftenens afsnit af 'Luksusfælden' er de to eksperter mildest talt chokerede over Salims høje forbrug

Salim har hang til at bruge penge. Han elsker at rejse og at forkæle sig selv.

Men de dyre vaner harmonerer ikke særlig godt med et liv på SU.

Derfor søger Salim råd hos de to økonomiske eksperter Louise Fredbo-Nielsen og Kenneth Hansen i aftenens afsnit af 'Luksusfælden'.

Salim bruger svimlende 11.100kr mere, end han har råd til hver måned, og de to eksperter kan næsten ikke tro deres egne øjne.

Og da Salim genforenes med eksperterne efter en måned, fortæller ekspert Kenneth Hansen, at han aldrig har set noget lignende.

- Jeg har set rigtig mange mennesker i det her program bruge sindssygt mange penge. Men jeg har aldrig nogensinde set en studerende bruge 11.000kr hver måned. Det var så vanvittigt, at jeg har ikke ord for det.

Salim tager ofte til København for at feste, men det er sjældent, han betaler for rejsen. Derfor skylder han intet mindre end 16.000kr i kontrolafgifter. Foto: Nent Group Danmark

Spil for galleriet

Salim bliver også selv chokeret over, hvor mange penge han egentlig skylder væk. Men derudover lader det ikke til at gå den 22-årige jyde særlig meget på. Han fremstår nærmest ligeglad, og det huer ikke ligefrem eksperterne.

- Det er simpelthen for nemt at sidde nu og sige 'Ja, det er fortid, det kan jeg ikke lave om på'. Den er ikke god nok. Du bliver nødt til at forholde dig til, hvad du foretager dig, siger Kenneth Hansen.

Men selvom de to eksperter i programmet vanligt skruer bissen på over for deltagerne, så er de slet ikke så hårde uden for skærmen. Det fortæller Salim, da Ekstra Bladet spørger ind til oplevelsen.

- Jeg var godt klar over, hvordan programmet er stykket sammen. Men det er ren skuespil, for de er faktisk super søde i virkeligheden. Jeg havde nogle gode snakke med Kenneth uden for skærmen, lyder det fra Salim.

En succes

På trods af sin hidtil uansvarlige tilgang til økonomi, så lykkedes det faktisk Salim at følge eksperternes råd. Han er nemlig flyttet til en billigere bolig, og så har han skaffet sig et arbejde.

Til Ekstra Bladet fortæller han, at han lige nu har to jobs, hvor han arbejder mere end 37 timer til sammen for at finansiere sin livsstil. Og det var ifølge Salim ikke svært at tilpasse sig den nye hverdag.

- Jeg skulle vænne mig til det lige i starten. Men ellers gik det faktisk rigtig godt. Det er, hvad man gør det til, og jeg har forsøgt at være positiv hele vejen igennem.

