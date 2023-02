Chokeret i 'Løvens hule': Helt ligeglad med pengene

Jesper Buch og Jacob Risgaard slog torsdag aften til og investerede hver 400.000 kroner for 12,5 procents ejerskab af Scandimate, der er et rejsebureau målrettet håndværkere, som skal hjælpe dem til udlandet for at arbejde.

Alexander James Nissen-Ripley står bag virksomheden. Som halv englænder er han vokset op med programmet 'Dragons Den', som er den britiske udgave af 'Løvens hule', ligesom han har set den danske fra første sæson.

Derfor var det også med hjertebanken, at han trådte ind i hulen.

- Det var så vanvittigt. Det var surrealistisk at stå der. Jeg plejer ikke at blive nervøs, men jeg må sige, at det var vildt, da jeg gik ned ad den trappe, siger han til Ekstra Bladet.

- Men det gik fint. Pitchen var det sværeste, fordi jeg skulle huske noget ord for ord, og der var tid på, men alle spørgsmål ser man desværre ikke så meget af i programmet, men jeg har jo ikke lavet andet i fem år, og det er min første tanke, når jeg står op, og den sidste når jeg går i seng, så der kunne jeg ikke komme på udebane. Det var bare megafedt og gik godt.

Chokeret

Han tilbragte i alt lidt over en time i hulen, hvor der udover rosende ord også var kritik til værdiansættelsen på otte millioner kroner. Jesper Buch kaldte blandt andet værdiansættelsen 'gak' og 'helt på månen', inden han kastede sig ud i forhandlinger om at få prisen ned.

- Det var jeg faktisk chokeret over, siger Alexander.

Han fremhæver, at han føler, han har bevist sig som iværksætter ved ikke at smide håndklædet i ringen på trods af to års coronakrise, hvor han stadig formåede at lave et mindre overskud.

Ligeglad med prisen

Kritikken tog han dog ikke så tungt.

- Det var bare helt fantastisk at få både Jesper og Jacob med. De er nogle kæmpe drengerøve og passer perfekt til mig og Scandimate. De var årsagen til, at jeg meldte mig til 'Løvens hule', og inden havde jeg sagt til mig selv, at jeg skulle have begge med om bord, ellers var jeg gået ud igen. Det var dem, jeg kom ind for, og jeg lagde alle kort på bordet som en rigtig dårlig pokerspiller, lyder det fra Alexander, der derfor heller ikke har fortrudt, at han måtte give sig på prisen.

- Jeg er ret ligeglad. Du må ikke sige det til dem, men de kunne være kommet med for en femmer. De skulle bare være med til at løfte forretningen og være med til at få hjulpet en masse til udlandet, og så betyder det ikke så meget, om det var til 20 eller to millioner kroner i værdiansættelse, griner han.

Det seneste regnskab fra Scandimate dækker 2021 og viste et overskud på 47.596 kroner før skat og en egenkapital på 94.719 kroner. Der er endnu ikke afleveret regnskab for 2022, men ifølge Alexander kommer det til at vise 'et beskedent overskud', når det lander om nogle måneder.

I første omgang er planen, at han med hjælp fra Jesper Buch og Jacob Risgaard skal udbrede kendskabet til Scandimate i Danmark i løbet af 2023, inden virksomheden i fremtiden også skal kigge mod udlandet - i første omgang Skandinavien.