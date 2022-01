Chokeret tv-vært: Jeg mærkede det ikke

For en mand, der elsker junkfood, var det ikke svært at sige ja til at deltage i TV 2-programmet 'Junkfood-eksperimentet'.

Sådan en mand er tv-vært Christian Degn.

Tv-stationen har i samarbejde med professor Bente Klarlund sat sig for at undersøge, hvordan massivt indtag af junkfood påvirker vores helbred.

Det har fire kendte danskere, som udover Christian Degn tæller konditor og tidligere 'Bagedyst'-dommer Mette Blomsterberg, Kandis-sangeren Johnny Hansen og den tidligere håndboldspiller, nuværende personlig træner, Rikke Hørlykke, sagt ja til at medvirke i.

Christian Degn og Rikke Hørlykke i gang med at fylde sig med junkfood. Foto: TV 2

- Først tænkte jeg, at det var for dumt, men så vendte jeg tanken på hovedet. Hvis eksperimentet ikke påvirkede mit helbred, ville jeg jo kunne fortsætte med at spise junkfood flere gange om ugen uden dårlig samvittighed. Var det modsatte tilfældet, ville jeg få et incitament til at skrue ned, siger 42-årige Degn til Ekstra Bladet.

Vokset op med madpyramiden

Som søn af en sundhedsplejerske er han med egne ord indoktrineret med den velkendte madpyramide.

- Plakaten hang ikke bare i køkkenet, men også i spisestuen som en evig påmindelse om at spise sundt, og mig bekendt har jeg aldrig set en burger eller pizza i den pyramide, griner han, der glad og fro gik i gang med tv-eksperimentet.

Og han nød den usunde kost i fulde drag. Bortset fra, at han blev ganske træt af pizza.

- Det var ret vildt. Jeg fik ingen advarselssignaler om, at noget var galt. Jeg mærkede ikke, hvor galt det var fat, men inde i mig skete der skræmmende ting, siger han, der undlader at gå i detaljer for ikke at spolere programmerne for seerne.

- Var jeg en bil, vil jeg sige, at alt på instrumentbrættet så rigtigt ud - intet blinkede, men inden i motoren var det i den grad galt. Jeg blev virkelig forskrækket over resultaterne, siger han.

Vi har et ansvar

Efter eksperimentet har han til en vis grad lagt sine madvaner om.

- Tidligere spiste jeg junkfood to-tre gange om ugen. Nu sker det sjældent. Men det er svært at finde et alternativ, hvis man er på landevejen. Der må vi som forbrugere blive bedre til at bede om noget sundere, siger Christian Degn.

'Junkfood-eksperimentet' har premiere 27. januar på TV 2.