Chokmelding: Stjernen skrider

Melissa McBride har i rollen som Carol udviklet sig som en af de mest populære karakterer i successerien 'The Walking Dead', og derfor vakte det også glæde, da AMC sidste år kunne fortælle, at hun fik sin egen spinoff-serie.

Her blev det offentliggjort, at når den oprindelige 'The Walking Dead'-serie slutter, vil man fortsætte med at følge hende og Daryl (spillet af Norman Reedus).

Men det kommer alligevel ikke til at ske.

Flere medier - heriblandt Variety og Deadline - kunne for nylig fortælle, at Melissa McBride havde forladt den kommende serie, inden optagelserne overhovedet var startet, og det bekræfter AMC.

'Melissa McBride har givet liv til en af de mest interessante, ægte, menneskelige og populære karakterer i 'The Walking Dead'-universet. Desværre har hun ikke længere mulighed for at medvirkede i den tidligere annoncerede spinoff-serie, der skulle fokusere på Daryl Dixon og Carol Peletiers karakterer, og som foregår og bliver filmet i Europa til sommer og får premiere næste år,' lyder det fra tv-stationen.

'Det er blevet logistisk umuligt for Melissa at flytte til Europa på nuværende tidspunkt. Vi ved, at fans bliver skuffede over denne nyhed, men 'The Walking Dead'-universet fortsætter med at vokse og udvikle sig på interessante måder, og vi håber meget på at se Carol igen i den nærmeste fremtid.'

Melissa McBride og Norman Reedus er de to eneste nuværende castmedlemmer, der har været med siden første sæson af zombieserien.

Melissa McBride har været med i 'The Walking Dead' siden den første sæson. Foto: Chris Pizzello/Ritzau Scanpix

Serien fortsætter

AMC fortæller, at selve spinoff-serien ikke er død. I stedet kommer man nu blot til at følge Daryl Dixon.

Derudover er der planlagt en række andre spinoffserier - udover 'Fear the Walking Dead' og 'The Walking Dead: World Beyond', der allerede er i fuld gang.

I 2022 får serien 'Tales of the Walking Dead' premiere, ligesom der også er planlagt en spinoff-serie om Jeffrey Dean Morgan og Lauren Cohans karakterer, Negan og Maggie. Den kommer til at foregå i New York, men det vides endnu ikke, hvornår den får premiere.

Desuden kommer der en film-trilogi, der skal følge Andrew Lincolns karakter, Rick, som oprindeligt var hovedpersonen i 'The Walking Dead'. Det er dog stadig uvist, hvornår det kommer til at ske.

Den oprindelige 'The Walking Dead'-serie havde premiere i 2010 og har siden været yderst populær. I øjeblikket løber den 11. og sidste sæson over skærmen. Sæsonen har været delt op i flere dele, og det ventes, at allersidste afsnit sendes senere i 2022.