Christopher Læssø viser kæresten frem

Det var en frejdig Christopher Læssø, som Ekstra Bladet mødte onsdag aften til premieren på filmen 'Centervagt'.

Skuespilleren, som selv medvirker i filmen, fortæller, at man kan forvente en masse gøgl og gak, som i den grad har manglet i disse tider.

Angstprovokerende

Men det har ikke været helt uden nerver, at den 36-årige skuespiller har måttet finde sin indre komiker frem.

- Det har været lidt angstprovokerende at arbejde sammen med eliten af dansk komik, når man ikke ser sig selv som en sjov person, fortæller han til Ekstra Bladet.

Heldigvis har Christopher Læssø kunnet tage ved lære af sine dygtige kolleger og instruktør Rasmus Heide.

- Jeg har måttet læne mig blindt op ad Rasmus og stole på ham, når han sagde, at det gik godt.

- Så hvis ingen griner ad det, jeg laver, er det hans fucking skyld, griner han.

Viser kæresten frem

Med på den røde løber havde Christopher Læssø sin islandske kæreste Una Maria. De to fandt sammen i februar sidste år, og det tyder på, at kærligheden blomstrer.

- Vi har lige været en tur på Island sammen, hvor min kæreste er fra. Det var helt fantastisk. En ting er naturen, men også bare at være sammen med hende og komme være fra den der coronasofa, siger han.

Den islandske kvinde, som har stjålet Christopher Læssøs hjerte, er klinikassistent hos en tandlæge. Foto: Tariq Mikkel Khan

Nye projekter

Udover premerien på 'Centervagt', har skuespilleren en del flere projekter gemt i ærmet.

For nylig har han blandt andet været på Gran Canaria for at optage en film, der kommer til næste år. Filmen portrætterer et lille stykke danmarkshistorie.

Mere kan han dog ikke løfte sløret for på nuværende tidspunkt.