Cliff Simon omkommet kitesurfing-ulykke

Den sydafrikanske skuespiller Cliff Simon omkom tirsdag i en kitesurfing-ulykke i Californien.

Det bekræfter hans enke, Colette Simon natten til fredag dansk tid i et opslag på skuespillerens Facebook-side, skriver flere amerikanske medier.

Cliff Simon var mest kendt som skurken Ba'al i tv-serien 'Stargate SG-1'. Han blev 58 år.

'Der er et kæmpe hul, hvor han engang stod på denne jord. Han var elsket af for mange til at nævne navne og havde stor indflydelse på så mange liv. Han var en fantastisk og meget elsket bror, onkel, nevø, fætter og ven.'

Omkommet efter faldskærmsulykke

Ulykken skete 9. marts klokken 12.30, mens Cliff Simon kitesurfede ved Topanga Beach vest for Los Angeles.

'En lille frelsende nåde ved denne tragedie er, at han gjorde en af de ting, han elskede mest og døde på stranden nær vandet, som var hans tempel,' skriver Colette Simon.

Udover 'Stargate SG-1' havde Cliff Simon også mindre roller i blandt andet 'Nash Bridges', '24 timer', 'NCIS', 'CSI' og 'Horton-sagaen'.

Ifølge Variety nåede han også at være en del af det sydafrikanske luftvåben, være konkurrencesvømmer og danse på Moulin Rouge i Paris.