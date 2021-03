Comeback efter 25 år

Skuespilleren Matthew McConaughey skal igen spille advokaten Jake Brigance, som han med stor succes portrætterede i 'A Time to Kill' fra 1996.

Det skriver Variety.

Det sker i en HBO-seriematisering af John Grishams 'A Time for Mercy' fra 2020, som er stjerneforfatterens tredje roman med advokaten som hovedperson.

Matthew McConaughey som Jake Brigance i 'A Time to Kill' fra 1996. Pr-foto

'A Time to Kill' er Grishams debutroman og følger Jake Brigance, der skal forsvare en sort mand, som anklages for drab på to hvide mænd, der har voldtaget hans 10-årige datter. I filmen spiller McConaughey overfor blandt andre Sandra Bullock og Samuel L. Jackson.

I opfølgeren fra 2020 tvinges Brigance til at forsvare en dreng, som dræber sin mors - angiveligt - voldelige kæreste, der også er betjent.

Kilder oplyser til Variety, at serieprojektet stadig er i sin spæde begyndelse. HBO og Warner Bros. har afvist at kommentere oplysningerne.

