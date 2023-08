Comeback-Kim: Derfor dater han på tv igen

Nogen jagter kærligheden i byen, andre på Tinder, men 46-årige Kim Zacho gør det på tv.

I sidste sæson af TV 2-programmet 'Landmand søger kærlighed' deltog Kim Zacho, som prøvede at charmere sig ind i Trine Krebs' hjerte.

I den aktuelle sæson af dating-programmet, gør Kim Zarco gør comeback.

Den kærlighedssøgende Zacho har aldrig haft en kæreste og at lede efter en på tv, er en gode måde for ham, fortæller han Ekstra Bladet.

- Jeg jagter stadig kærligheden, og jeg har været på dates det sidste års tid, efter jeg mødte Trine i sidste sæson. For mig er programmet dating - bare med kamera på. Som med alt andet er det naturligt for mig, at der er kamera på, siger Kim Zacho, der blev nødt til at skrive til Sanne, da han så hende i forbindelse med programmet.

- Jeg synes, at Sanne er utrolig sød og rar. Hun virker meget jordnær, og det passer godt til mig, siger han.

I år er det Sanne, Kim bejler til. Foto: Anders Brohus/TV 2

For Kim Zacho har oplevelsen med at skulle lede efter den eneste ene for rullende kameraer været lidt anderledes her anden gang.

- Jeg har været mere afslappet denne gang. Folk der kender mig, siger også, at jeg er meget mere afslappet, end jeg var før. Det var de samme kamerafolk og lydfolk, så det var langt nemmere at tilpasse sig, fordi jeg kendte dem, siger han.

- Hvad så med Trine. Er hun helt ude af billedet?

- Nej nej! Vi skriver stadig og jeg besøgte i sommer, siger Kim Zacho og understreger at han og Trine stadig er gode venner - men kun gode venner.

Kim har stadig kontakt med Trine. Foto: Anders Brohus/TV 2

Du kan se, hvordan det går Kim og Sanne, når TV 2 sender 'Landmand søger kærlighed' tirsdage klokken 20.

