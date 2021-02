Corona er skyld i stor ændring i 'Badehotellet'

2020 blev året, hvor coronanedlukningen dikterede de fleste danskeres sommerplaner, og også optagelserne til 'Badehotellet' på TV2 måtte omstille sig.

Det fortalte holdet bag produktionen på et pressemøde.

- Mens vi var i gang med at lukke hotellet op, var Danmark i gang med at lukke ned. Vi måtte tænke os grundigt om i forhold til, om vi overhovedet skulle producere i 2020, lød det på pressemødet fra producer på serien, Michael Bille Frandsen.

Normalt begynder optagelserne i juni, holder pause i juli og fortsætter igen i august.

Men sådan blev det ikke denne gang, og det betyder, at der bliver lidt mindre af 'Badehotellet' ude i de danske stuer.

- Vi besluttede os for at springe den første periode over, for at give os selv tid til at finde ud af, om det overhovedet kunne lade sig gøre. Det gjorde også, at vi desværre kun kunne nå at lave fem afsnit, hvis vi skulle sende til februar, siger Michael Bille Frandsen.

I ottende sæson er det blevet 1941, og tyskerne er rykket helt tæt på 'Badehotellet'. Foto: Mike Kollöffel/TV2

Det er første gang, siden første sæson blev sendt i 2013, at seerne må lade sig nøje med fem afsnit.

I de første syv sæsoner har man produceret mellem seks og syv afsnit hver gang.

Snydes ikke

Det betyder dog ikke, at seerne bliver snydt.

- Jeg tror ikke at, oplevelsen af afsnittene er ændret, men sendeperioden er blevet en uge kortere. Så man får lidt mindre 'Badehotellet'.

- Omvendt vil den opmærksomme seer måske opdage, at de enkelte afsnit er blevet en lille smule længere. Det viste sig, at der var så meget på hjerte, at det var svært at holde indenfor 45 minutter, derfor er en del af afsnittene lidt længere, siger fiktionschef for TV2, Katrine Vogelsang, til Ekstra Bladet.

Hun glæder sig over, at det er lykkes at gennemføre optagelser trods coronarestriktionerne.

- Det er endt simpelthen så lykkeligt. Vi har nu en dejlig sæson. Man ser ingen mennesker for tiden, ud over sig selv og sin familie, så tanken om, at der kommer godt selskab hjem i ens stue, med karakterer man kender så godt, som man gør på 'Badehotellet', det er særligt dejligt i år, tror jeg, siger hun og tilføjer:

- Vi har altid en fornemmelse af, at folk trænger til at komme på ferie der i februar, når serien vises, men i år er det ikke bare det at komme på ferie, man mangler, det er også godt selskab. Så derfor er jeg glad og stolt over, at det er lykkes.

Den ottende sæson af 'Badehotellet' får premiere på TV2 og TV2 Play 1. februar.