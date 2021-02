Corona kom i vejen: Missede dansk miss

Corona-restriktioner satte en stopper for det sociale liv under indspilninger af 'Big Sky'

Der var skruet kraftigt ned for de sociale relationer under indspilningen af tv-serien 'Big Sky', som har dansk premiere på Disney+ 23. februar.

Det fortæller en af seriens hovedroller, 46-årige Ryan Phillippe, som dermed gik glip af et møde med danske Maria Sten, der arbejdede som manuskriptredaktør på serien.

- Jeg fik ikke mulighed for at møde hende, fortæller Ryan Phillippe i et interview med Ekstra Bladet.

31-årige Maria Sten blev kåret til Miss Danmark Universe i 2008 og arbejder i dag blandt andet som skuespiller og manuskriptforfatter i USA. Hun er krediteret som manuskriptredaktør på afsnit et og to og har selv skrevet afsnit seks af 'Big Sky'. Hendes debut som manuskriptforfatter.

Ryan Phillippe flankeret af Katheryn Winnick til venstre og Kylie Bunbury. Sammen sætter de jagten ind på en kidnappende lastbilchauffør i 'Big Sky'. Foto: ABC

'Big Sky' handler om lastbilchauffør, der kidnapper kvinder i delstaten Montana. Ryan Phillippe spiller privatdetektiven Cody Hoyt, som sætter jagten ind på chaufføren sammen med sin separerede kone og eksbetjent Jenny Hoyt (spillet af Katheryn Winnick) og kollega Cassie Dewell (spillet af Kylie Bunbury).

Serien er skabt af stjerneproduceren David E. Kelley - som også stod bag den dansk instruerede 'The Undoing'. Heller ikke hans tilstedeværelse blev Ryan Phillippe beriget med under indspilningerne.

- Normalt foregår der jo en masse arbejdsprocesser på settet, men fordi vi indspillede i Vancouver midt under covid, var selv ikke David E. Kelley til stede.

Og for dem, der rent faktisk måtte dukke op, var der tale om en meget anderledes oplevelse.

- Det var ekstremt udfordrende, siger Ryan Phillippe og beretter om daglige tests og kollegaer pakket ind i masker og andre værnemidler, så man skulle tro, de var ved at indspille en sci-fi-film.

Ensomt

Og det sociale element i forbindelse indspilningen var nærmest ikke-eksisterende.

- Normalt når du indspiller en film eller et tv-show er der jo tale om en social oplevelse. Du bruger tid på at lære de andre at kende, og du går ud og spiser sammen. Alt det blev vi bedt om ikke at gøre, så dele af indspilningen var meget ensom.

- Det føltes mest normalt, når du endelig mødtes med de andre skuespillere på settet. Og det så man virkelig frem til, så man endelig kunne have lidt menneskelig interaktion.

Ifølge Ryan Phillippe bar forholdsreglerne frugt og ingen blev syge under indspilningerne. Så gør det nok mindre, at han må have mødet med danske Maria Sten til gode.

Ekstra Bladet ville gerne have talt med Maria Sten om hendes arbejde med 'Big Sky', men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.