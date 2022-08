Corona på 'Paradise': - Jeg græd og græd

Finaleugen er lige om hjørnet, og det hele begynder at spidse til i 'Paradise'.

Og selvom der ikke længere er lige så meget drama og intriger i 'Paradise', kan man alligevel aldrig vide sig sikker på det luksuriøse hotel.

Da den nye sæson af 'Paradise' blev optaget i foråret, var der stadig corona, og det betød, at der blev taget en masse forholdsregler under optagelserne. Både produktionen og deltagerne blev regelmæssigt testet og var samtidig isoleret fra andre, der ikke befandt sig på hotellet.

Alligevel fik corona sneget sig ind på hotellet, og det vender op og ned på alt, da deltagerne pludselig skal isoleres.

- Jeg vil ikke ryge ud af 'Paradise' på grund af en sygdom, jeg ikke kan kontrollere, siger Zilas i 'Paradise'.

Han er den første af deltagerne, der bliver testet positiv for corona.

Græd og græd

Da Ekstra Bladet taler med Zilas, fortæller han, at deltagerne i år var længere tid i isolation, før de tjekkede ind på hotellet, netop for at sikre at de ikke var smittet med corona.

- Inkubationstiden var langt overgået, så det er ikke noget, vi har fået, før vi tjekkede ind. Alle omkring os bar mundbind, både produktionen og de ansatte på hotellet. De første uger inde på hotellet skulle vi også lave selvtest. Det var en del af morgenritualet i starten, siger Zilas og fortæller videre, at deltagerne skulle vise den negative test til kameraet, før de måtte forlade deres værelser.

- Jeg har aldrig været så frustreret og ked af det, i nærmest hele mit liv, det var det eneste, der ikke måtte ske. Jeg græd og græd. Jeg holdt nytår alene, fordi vi ikke måtte komme med, hvis vi havde corona. Jeg havde afskærmet mig fra resten af samfundet, fordi jeg bare ikke måtte få corona, siger Zilas til Ekstra Bladet.

'Det var umuligt'

Over for Ekstra Bladet bekræfter Nent Groups redaktør på 'Paradise', Mads Lindemann, at man havde taget alle forholdsregler i forhold til deltagerne. Alligevel fandt Omikron-varianten vej ind på hotellet.

- Hvordan er virussen nået ind på resortet, når deltagerne bor isoleret fra omverdenen?

- Deltagerne bor isoleret fra omverdenen, men tv-hold, køkkenpersonale, rengøringspersonale osv. er naturligvis også på området for at drive villaen og tv-produktionen. Der er blevet holdt minimum tre meters afstand, og ingen nærmede sig castet uden mundbind - samt alt blev sprittet af dagligt, siger redaktøren og tilføjer:

- Folk blev testet jævnligt – både inden de skulle på arbejde og på location. Vi måtte desværre konstatere, at det med forrige varianter var muligt at holde en boble, men det var umuligt med Omikron. Vi gjorde absolut alt for at holde det både væk fra crew og cast, men på trods af alle forholdsregler nåede det ind.

Hvilke konsekvenser coronaudbruddet får for deltagerne, kan du følge i 'Paradise' på Viaplay.

