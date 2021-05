Corona-rask og tilbage til skærmen

Danmarks Radios regler her under corona-epidemien er strikse, og det er de glade for på DR1's 'Morgensang', for knapt havde Ole Kibsgaard mødt en kollega, der viste sig at være smittet med den sure virus, før han blev beordret testet og sendt i sommerhus.

- Jeg fik besked på at tage i sommerhus eller på coronahotel, mens vi ventede på svaret af min PCR-test, og det forhindrede heldigvis, at jeg fik smittet Kaya eller andre på ’Morgensang’–holdet – og heller ikke min kone, for testen viste sig at være positiv.

Ole Kibsgaard røg i sommerhuset som skudt ud af en kanon, og der sad han så i isolation i ti dage, mens 'Morgensangs' redaktør, Mathias Hammer, akut måtte træde til som afløser ved klaveret.

Feberfri

- Heldigvis har jeg haft et mildt forløb. Faktisk havde jeg kun rigtig feber i tre dage, og igennem den seneste uge har jeg været feberfri, så nu må jeg vende tilbage til ’Morgensang’ og vores trofaste publikum fra på onsdag.

Kaya Brüel og Ole Kibsgaard fortsætter med 'Morgensang' frem til 1. juni, og de er begge glade for, at det ikke gik værre med coronainfektionen, når det nu skulle være.

– Jeg er helt klar igen. Min lugtesans forsvandt, men den er så småt på vej tilbage, så det var en fredsommelig omgang i forhold til, hvad andre må ud i, siger Ole Kibsgaard og tilføjer, at han pt. ovenikøbet har overskud til at arbejde på et projekt, som han skal køre af til sommer med Martin Brygmann.