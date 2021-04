Coronachok før TV 2-program: - Det var hårdt

Fredagens afsnit af 'Lego Masters' byder på to nye deltagere, der i første uge sad over med coronavirus

34-årige Marvin Jameau og 41-årige Jonas Schilling var klar til at træde ind i studiet og lege med klodser, da optagelserne til det første afsnit af TV 2-satsningen 'Lego Masters' skulle optages.

Samme morgen stod sidstnævnte dog med en positiv coronatest, mens Marvin også testede positiv efterfølgende.

- Det var en spand koldt vand i hovedet. Det var hårdt, da vi fik den positive test den morgen lige inden optagelserne, siger Jonas til Ekstra Bladet.

Mens Jonas fik milde symptomer, mærkede Marvin intet til sygdommen, hvilket kun gjorde det værre, at han måtte sidde hjemme i sofaen og krydse fingre for, at sygdommen ikke ville koste dem deltagelsen i programmet.

Heldigvis for dem fik de dog lov til at træde ind fra program to, og seerne kan fra fredag aften få mulighed for at møde duoen på skærmen.

- Vi er jo ikke de typiske Lego-byggere. Ingen af os har været i det i lang tid. Faktisk var det først i 2017, at vi begge kastede os ud i det igen, og så har det bare udviklet sig siden, fortæller Jonas.

Fredagens afsnit af 'Lego Masters' byder på et nyt par. Foto: TV 2

Lever af Lego-hobby

For Marvin er Lego blevet langt mere end en hobby, siden han for fire år siden genoptog Lego-byggeriet fra barndommen sammen med sin dengang fire-årige søn.

Der blev bygget Lego på livet løs, og til sidst følte Marvin sig nødsaget til at sælge noget. Derfor satte han en figur til salg på nettet for 15 kroner.

- Og så fik jeg jo et chok, fordi jeg gik i bad, og da jeg kom ud, lå der 71 henvendelser, siger Marvin, der hurtigt fandt ud af, at figuren var sjælden og faktisk 600 kroner værd.

- Jeg tænkte, hvad jeg dog havde lavet hele mit liv, når jeg bare kunne sælge Lego, griner Marvin.

Siden har han stiftet Brickcity Auctions, hvor han lever af at sælge Lego, men hans Lego-ambitioner slutter slet ikke der.

Han drømmer om at udvide karrieren på sigt, hvor han håber på at få et par investorer med og derefter åbne et stor Lego-museum med diverse kreationer i klodser.

For Jonas er hobbyen ikke blevet en levevej endnu, men det er dog noget, han tjener lidt penge på.

- Jeg laver noget Lego-relateret hver dag - om det så er at bygge, tage billeder af byggerier eller sælge gamle sæt, siger Jonas og uddyber:

- Jeg tjener ikke på den måde penge, så det er ikke noget, jeg kan leve af. Men jeg laver nogle sæt, som jeg har sat til salg. Jeg har blandt andet lavet en pladespiller, der sælges for 250 kroner. Det er ikke noget, man bliver rig af, og jeg har ikke lavet så mange. Men det er nok ikke sidste projekt, siger Lego-byggeren, der viser sine mange kreationer frem på Instagram.

Drømmer om triumf, men ...

Hvor langt duoen kommer i programmet, må seerne vente med at se.

- Det er drømmen at vinde, men jeg tror også, at vi begge er realistiske nok til ikke at turde tro helt på det. For der er et par modstandere, der er virkelig stærke, så vi skal ramme nogle udfordringer med de parametre, hvor vi er bedst, hvis vi skal kunne måle os med dem, siger Jonas.

Du kan se deres debut i 'Lego Masters' fredag aften klokken 20:00 på TV 2 eller allerede nu på TV 2 Play.

