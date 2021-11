Coronakaos i tv-program: Derfor er hun med to gange

Midt under coronapandemien lykkedes det i sommer TV3 at få optaget endnu en sæson af kult-programmet 'Fangerne på fortet'.

Men turen til det ikoniske Fort Boyard i det sydfranske var ikke uden udfordringer. På grund af coronasmitten måtte produktionen nemlig foretage flere udskiftninger på holdene i sidste øjeblik.

Det resulterede blandt andet, at blogger og influencer Mascha Vang måtte tage en ekstra tørn og deltage på to hold.

Derfor er hun både på hold med 'Vild med dans'-kollegaen Micki Cheng og tv-vært Kristian Bech og de to youtuber-brødre Max og Morten Münster, som ellers var blevet teamet op med youtuber og 'Paradise Hotel'-vært Emil Olsen.

- Det var lidt kaotisk fra starten af, for Emil skulle have været her, og de (Morten og Max, red.) havde planlagt det hele og glædet sig til at være sammen med Emil, men så måtte jeg træde til, siger Mascha til Ekstra Bladet.

Mascha Vang dyster sammen med Morten og Max Münster mod Christel Pixi, Jens Veggerby og Jesper Skibby. Foto: Anthon Unger

Kaotisk og hårdt

Og selvom det var en hård omgang at skulle igennem fortets mange udfordringer to gange på én dag, var Mascha ikke i tvivl om, at hun selvfølgelig ville træde til.

- Jeg blev spurgt om det, og vi er her jo alle sammen for at lave et stykke arbejde, og så må man få det til at fungere, for hvad fanden skulle vi ellers gøre? Så selvfølgelig gjorde jeg det, siger hun og tilføjer:

- Det var selvfølgelig en lang dag, og det er nogle hårde optagelser, men det er også et privilegie at få lov til at få så speciel en oplevelse. Så ja, det var kaotisk, og det var pissehårdt, men det er også et ikonisk program, og samtidig støtter man et godt formål, så der var ingen tvivl for mig.

Flere ramt

Det var dog ikke kun Emil Olsen, der måtte skiftes ud på grund af coronaisolation.

Også Oliver Bjerrehuus måtte ganske kort tid før optagelserne melde afbud, og i stedet tog danser Frederik Nonnemann pladsen på holdet med tv-vært Rikke Göransson og Oscar Bjerrehuus, der er model som sin far.

Oscar Bjerrehuus, Rikke Gøransson og Frederik Nonnemann dyster mod Philip May, Frederik Trudslev og Signe Kragh i 'Fangerne på fortet'. Foto: Anthon Unger

- For at være ærlig var jeg ikke helt klar, da de ringede. Men det var med de her to søde mennesker, det var en god mulighed for at få udlevet en barnedrøm, og samtidig går det til et velgørende formål. Så heldigvis havde jeg lige to dage til at få klappet en masse arbejde af, så jeg kunne komme af sted, siger Frederik Nonnemann.

Også Cengiz Salvarli, der er kendt fra 'Familien fra Bryggen', var klar som corona-standin og sluttede sig til de to tidligere 'Bagedyst'-deltagere Ditte Julie Jensen og Tobias Hamann.

- Jeg blev ringet op klokken 14, og så hoppede jeg på flyveren klokken 17:20. Det var et vildt twist på en mandag. Men jeg vidste jo, hvad jeg kom ned til. Ellers ville jeg ikke have sagt ja, siger Cengiz.

Cengiz Salvarli, Ditte Julie Jensen og Tobias Hamann skulle ikke have været på hold sammen. Foto: Anthon Unger

Alle afsnit af den nye sæson af 'Fangerne på fortet' kan ses på Viaplay.