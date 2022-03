Da kameraerne slukkede: Trøstet af kæmpestjerner

Der er ikke megen opbakning til Will Smith på sociale medier efter hans voldelige optræden til årets Oscar-uddeling, hvor han gik på scenen og stak komiker Chris Rock en flad.

Umiddelbart efter episoden, da kameraerne var blevet slukket, var der dog trøst at hente for Will Smith hos hans kolleger Denzel Washington og Tyler Perry.

Flere billeder viser de tre mænd stående ved scenen. Både Washington og Perry holder Will Smith på skulderen, mens de taler sammen.

Denzel Washington og Tyler Perry var klar med trøstende ord til Will Smith. Foto: Robyn Beck/Ritzau Scanpix

Også skuespiller Bradley Cooper var på pletten og trøstede Will Smith, da han var kommet af scenen.

Årsagen til Will Smiths voldelige fremfærd var en joke fra Chris Rock rettet mod Smiths kone, Jada Pinkett Smith, der har tabt håret som følge af en sygdom.

Hvad Bradley Cooper og Will Smith sagde til hinanden, er uvist. Foto: Robyn Beck/Ritzau Scanpix

Undskyldte

I sin takketale, da han efterfølgende vandt prisen for bedste mandlige hovedrolle for sin præstation i 'King Richard', undskyldte Will Smith - dog ikke over for Chris Rock.

- Jeg vil gerne undskylde over for Akademiet. Jeg vil undskylde over for de andre nominerede. Kunst imiterer livet. Jeg ligner en skør far. Ligesom de sagde om Richard Williams. Men kærlighed får dig til at gøre skøre ting, lød det fra Will Smith i talen.

Chris Rock har ikke udtalt sig om episoden. Han har dog ifølge politiet afvist at anmelde Will Smith.

Oscar-akademiet har på Twitter udtalt, at de ikke tolererer nogen former for vold. Der har dog ikke været meldinger om, at episoden får konsekvenser for Smiths prismodtagelse.

