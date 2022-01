Dårligt nyt for 'Badehotellet'-fans

Når den nye sæson af TV 2's hitserie 'Badehotellet' får premiere 7. februar, kommer der kun til at være fem nye afsnit at glæde sig til.

Oprindeligt var det meningen, at sæson ni skulle bestå af seks afsnit.

Til Billed-Bladet fortæller fiktionschef på TV 2 Katrine Vogelsang, at tiden var knap, og det derfor kun blev til fem afsnit.

- Grunden, til at sæson 9 kun består af fem afsnit, er ganske enkelt, at vi ikke har kunnet nå at producere mere, selv om det var ambitionen at lave seks afsnit.

- Det skyldes dels et efterslæb fra corona sidste år, som gjorde, at man kom senere i gang, og da vi kunne konstatere, at det fortsat skabte forsinkelser i produktionen hele vejen rundt, så valgte vi at lave fem stærke afsnit, så vi stadig kunne premiere til tiden og holde den høje kvalitet, som 'Badehotellet' har, siger hun.

Stadig stærk og flot

Fiktionschefen understreger, at sæsonen bliver 'stærk og flot'.

Den kommende sæson af publikumssuccesen begynder i 1945 - fire år efter at den sidste sæson sluttede - og foregår efter slutningen af Anden Verdenskrig.

Og her tjekker en række nye gæster ind, har TV 2 afsløret i december.

Bestyrerinden Amanda, som spilles af Amalie Dollerup, vender nemlig tilbage - denne gang med sin lille datter på armen.

Og hun er ikke den eneste, der er forælder til en ny gæst på 'Badehotellet' i den nye sæson.

Fru Fjeldsø, som spilles af Birthe Neumann, har sit 16-årige barnebarn, Sarah, med. Men Sarah har en anden far, end hun er blevet fortalt - nemlig skuespilleren Edward Weyse, der også som vanligt gæster hotellet.

Det fortalte Stig Thorsboe, som er en af forfatterne til serien, til TV 2 i december.

- Hun fascineres straks af Edward Weyse uden at vide, at hun i virkeligheden er hans ukendte datter, røber han.