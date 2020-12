Dårligt nyt fra TV2: Flere må blive hjemme

'Vild med dans' er atter ramt af corona, og tre dansere må derfor stå over under lørdagens finale, hvor der ellers var planlagt et gensyn med alle sæsonens 12 par

Lørdag aften blænder TV2 op for den store 'Vild med dans'-finale, og her skulle seerne traditionen tro have haft et gensyn med alle 12 dansepar fra årets sæson.

Men coronavirus er kommet i vejen, og det betyder, at TV2 igen har været nødt til at lave ændringer i lørdagens finale.

Wafande, Mie Moltke og Emili Sindlev kan nemlig ikke deltage i finalen.

Det oplyser TV2 til Ekstra Bladet.

- Traditionen tro har vi glædet os til gensynet med alle årets 12 modige dansepar til 'Vild med dans'-finalen på lørdag, men vi får desværre ikke besøg af Wafande, Mie og Emili, da de har været nødsaget til at gå i selvisolation, lyder det fra Thomas Richardt Strøbech, der er underholdningsredaktør hos TV2.

- De har været i nær kontakt med en coronasmittet, og på grund af inkubationstiden kan vi ikke få et sikkert test-resultat før finalen. Så vi må gemme deres flotte danse i hukommelsen i stedet, siger han videre.

Underholdningsredaktøren understreger dog, at de resterende par alle fortsat vil indtage 'Vild med dans'-studiet.

- Vi får fortsat besøg af resten af sæsonens fantastiske dansepar, der sammen med vores tre finalister vil binde en smuk og festlig sløjfe på årets spændende sæson.

Emili Sindlev og Mads Vad blev noget overraskende stemt ud under lørdagens semifinale. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Ikke risiko for yderligere smitte

Selvom Emili Sindlev er forhindret i at komme til 'Vild med dans'-finalen, så vil hendes dansepartner, Mads Vad, stadig være at finde i lørdagens show.

- Mads Vad vil stadig besøge os til finalen, hvor han sammen med de andre proffer er med i aftenens åbningsnummer. Herefter vil Mads sammen med de andre dansepar heppe med fra studiet, når vi skal kåre aftenens vinder, lyder det fra Thomas Richardt Strøbech.

Hos TV2 understreger de samtidig, at der ikke er risiko for, at andre på 'Vild med dans'-produktionen er blevet smittet med coronavirus.

- Wafande, Mie og Emili har ikke været i kontakt med produktionen eller de andre dansere, efter de har været i selskab med en coronasmittet. Så vi vil fortsat få besøg af resten af sæsonens modige dansepar på lørdag, lyder meldingen.

Mie Moltke og Wafande vil heller ikke være til stede til 'Vild med dans'-finalen. Foto: Mogens Flindt

Det er langt fra første gang, at 'Vild med dans' rammes af corona. Grundet de nye coronarestriktioner blev 'Vild med dans'-semifinalen afviklet uden publikum, hvilket ligeledes er tilfældet med den kommende finale, hvor pressen heller ikke må være til stede.

Undervejs i sæsonen måtte både Janus Bakrawi og partneren Karina Frimodt samt Nukâka Coster-Waldau og Silas Holst ligeledes stå over i et program grundet coronaisolation, da Silas Holst og Karina Frimodt havde været i nær kontakt med en coronasmittet.

Siden blev de dog begge testet negativ.

Du kan se 'Vild med dans'-finalen lørdag klokken 20.35 på TV2 og TV2 Play. Som altid vil Ekstra Bladet ligeledes liveblogge hele programmet igennem her på ekstrabladet.dk.