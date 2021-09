Daniel: Så uerfaren er jeg ikke

Det arrangerede ægteskab mellem Daniel Kreutzfeldt og Samatha Charmaine Bengtsen virker både akavet og meget meget tavst, som det bliver fremstillet i 'Gift ved første blik'.

Tavsheden er larmende mellem det nygifte par - både når de spiser, shopper og spenderer en dag på at flytte sammen, og mens de øvrige par i 'Gift ved første blik' filmer sig selv liggende i sengen, ser man ingen intimitet mellem Daniel og Samatha.

- Men de optagelser findes også af os. Vi selv-filmer, når vi ligger i sengen, siger Daniel Kreutzfeldt til Ekstra Bladet og fortæller, at parret tydeligvis er klippet sammen, som om de ikke taler sammen og ikke har særlig meget nærkontakt.

- Jeg ikke kan ikke genkende, at vi ikke kan snakke sammen og er utrolig stille overfor hinanden. Min opfattelse er, at vi snakker fint sammen under programmets optagelser. Vi lever som mand og kone og sover også sammen, og vi har også været intime på det tidspunkt, siger han, uden at han ønsker at uddybe nærmere.

- Hvordan har du det med den måde I bliver fremstillet på?

- Det er fint. Dem, der kender mig, ved jo godt, hvordan jeg er. Og hvis der er nogen, der gerne vil lære mig at kende, må de jo opsøge mig, hvis det er.

- Samantha er virkelig sød og rar, og jeg har bestemt ikke lyst til at bakke ud af eksperimentet, siger Daniel Kreutzfeldt. Foto: Snowman Productions

- Hvordan føler du dig tilpas i forholdet på det tidspunkt?

- Jeg har det svært, men jeg vil ikke bakke ud. Der er noget ved Samantha, der har fanget mig. Noget der tiltrækker mig, som jeg gerne vil undersøge nærmere, siger Daniel Kreutzfeldt, der igen og igen i programmet bliver beskrevet som uerfaren.

Den 28-årige jyde har da heller aldrig været i et forhold, før han bliver smedet sammen med sin brud, den allerførste gang, han ser hende.

- Men jeg er altså ikke jomfru, understreger han.

- Jeg har godt kunnet score piger, men det har bare aldrig udviklet sig til mere end one night stands. Jeg er nok både for genert og kræsen, og så er det endt mere i venskaber end i et kæresteforhold, siger han.

Det har ikke tidligere generet Daniel Kreutzfeldt, at han var den evige single, men de seneste år er han begyndt at savne en at dele tingene med.

- Jeg har nogle rigtig gode venner - også piger. Men det der med at komme hjem til en....det er jeg begyndt at savne, siger han.

Hvordan forholdet mellem Daniel og Samantha udvikler sig kan følges de kommende uger i 'Gift ved første blik' på DR.

