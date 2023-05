Danmark slagtet af udenlandske medier: - Værste nogensinde

For tredje år i streg kunne Danmark kigge langt efter en lun plads i rampelyset på Eurovision-scenen i Liverpool, hvor der lørdag er finale.

Det danske bidrag, 'Breaking My Heart', formåede nemlig ikke at skrabe nok stemmer sammen til at kile sig ind på så meget som en tiendeplads i torsdagens semifinale.

Og den historie er ikke gået udenlandske mediers næse forbi.

Havde det svært med tonerne

I svenske Aftonbladet er deres konklusion, at Danmarks repræsentant, færingen Reiley, skal være glad for, at han har mange følgere.

'Danmarks Reiley har haft det svært med tonerne under øvelserne, hvor han af og til har sunget frygteligt falsk, og nu får han ingen plads i finalen. Han kan i stedet trøste sig med at have ti millioner følgere på TikTok,' lyder det hånligt fra det svenske medies anmelder Thorbjörn Ek.

Samme anmelder har givet interview til det norske TV 2, hvor han tager fløjlshandskerne helt af.

- Danmarks bidrag er det værste, jeg har set i Eurovision nogensinde.

Mediet har også talt med formanden i den norske Melodi Grand Prix-fanklub, Morten Thomassen, som heller ikke var overvældet af sangteknikken, som den danske Eurovision-delegation diskede op med.

– Det hedder Eurovision Song Contest, og så bør man kunne synge.

Var Eurovision fodbold, han man måske fyret træneren, men det er ikke et emne for Erik Struve Hansen, mener han selv

Bekymret brite: 'Et mandebarn fra Danmark'

Norske Dagbladets anmelder Øyvind Rønning beskriver gårsdagens resultat som en 'dansk fadæse' og giver Danmark to stjerner. Han kalder 'Breaking My Heart' for 'en fragmenteret techno-drevet sang med en tekst om ung on-and-off kærlighed, der nok ikke appellerer til masserne'.

I samme anmeldelse har anmelderen også et udestående med den danske vokalpræstation.

'Reileys stemme er også den svageste del af sangen', konstaterer han.

I britiske The Times er anmelderen Will Hodgkinson bekymret for færøske Reiley og hans fremtid uden for Eurovision-boblen.

'Mandebarn'

Anmelderen beskriver vores danske repræsentant som 'et mandebarn fra Danmark, der lignede og lød som helten i en tegneserie for børn, der er befængt med enhjørninger og feer', inden han fortsætter:

'Det er svært at forestille sig en karakter som ham sameksistere fredeligt i den store, onde verden uden for Eurovision, hvilket er bekymrende. Fordi hans optimistiske, falsetladede 'Breaking My Heart' utroligt nok ikke kvalificerede sig til finalen'.

Reiley er det tredje danske bidrag i træk, som ikke formår at synge sig videre til finalen. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

