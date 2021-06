- Danmark var ikke klar til LGBT-programmer

Flere danske realityprogrammer er begyndt at sætte fokus på homoseksuelle og kønsneutralitet.

Senest er 'Paradise Hotel' blevet kønsneutralt, og Danmark har fået sit første homoseksuelle datingprogram: 'Prince Charming'.

Amir Afify Kühlamnn, der er medvirkende i 'Prince Charming', tør slet ikke at tænke på, hvordan det havde været at medvirke i et homoseksuelt datingprogram for fire år siden.

- Fuck nej, om jeg skulle have været med for fire år siden, siger Amir Afify Kühlmann, da han gæster Ekstra Bladets studie før Reality Awards.

- Hvorfor ikke det?

- Jeg tror ikke, at Danmark var klar til det for fire år siden. Det havde ikke været andet end hate.

Mick Skov, der stod frem som transkønnet i 'Singletown', er hurtig til at give Amir Afify Kühlmann ret. Han er også helt sikker på, at deltagerne ville modtage flere hadebeskeder.

- Det havde været for vovet eller for vildt til, at Danmark kunne håndtere det, siger Mick Skov.

