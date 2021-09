Dansedronning tager endnu en tørn i Vild med dans

Sidste års dommerkvintet i 'Vild med dans' genoptager holdopstillingen og er klar med kærlige kommentarer, konstruktiv kritik og karakterer til dette års par.

Det betyder således, at dommerpanelet består af Jens Werner, Anne Laxholm, Nikolaj Hübbe, Marianne Eihilt og Britt Bendixen, som skal vurdere, om kendisser som svømmeren Pernille Blume og tv-værten Lise Rønne sætter hæl og tå korrekt.

Og dermed napper den 79-årige dansedronning Britt Bendixen endnu en sæson.

Det afslører TV 2 i en pressemeddelelse.

For to år siden gennemgik hun en omfattende operation, en dobbelt bypass, i hjertet.

En operation, som egentlig betød, at hun stoppede som dommer i den populære dansekonkurrence 'Vild med dans' efter den 15. sæson af programmet.

Men allerede efter kun én sæson væk fra den tv-transmitterede dansedyst satte hun sig atter bag dommerbordet.

- Man siger, at man har et standpunkt, til man tager et nyt, så vi må se, hvad fremtiden bringer. Jeg føler mig glad og frisk og skuer fremad og glæder mig til denne her sæson, sagde Britt Bendixen til Ritzau sidste år i forbindelse med sit comeback.

- Programmet har givet mig så mange sjove minder og oplevelser, lød det fra dansedronningen.

I mellemtiden var den dobbelte Vild med dans-vinder Marianne Eihilt hyret ind som dommer i sæson 16 og overtog Britt Bendixens plads.

Men da Britt Bendixen sidste år kom til hægterne igen og gjorde sit comeback i programmet, valgte man at udvide dommerkvartetten til en kvintet.

- Det skal nok blive en fest endnu en gang. Det er jo egentlig utroligt, at man kan forny sig og sige tingene på en anden måde efter så mange år. Men det er jo også nye mennesker hvert år, sagde Britt Bendixen dengang til Ritzau.

18. sæson af 'Vild med dans' har premiere på TV 2 fredag den 10. september.