Dansk animeret dokumentar er nomineret til Golden Globe

Den danske animerede dokumentarfilm 'Flugt' er blandt de nominerede til film- og tv-prisen Golden Globe Awards i kategorien Bedste Animerede Spillefilm.

Nomineringen kommer kun to dage efter, at 'Flugt' modtog to priser ved lørdagens European Film Awards i Berlin.

Det var i kategorierne Bedste Europæiske Dokumentar og Bedste Europæiske Animerede Spillefilm.

'Flugt' er også Danmarks bud på en oscarnominering som Bedste Internationale Film.

Filmen er historien om instruktør Jonas Poher Rasmussens gymnasieven Amin, som for første gang fortæller om sin dramatiske rejse fra Afghanistan til Danmark.

Som uledsaget flygtede den dengang 16-årige Amin fra Afghanistan for 25 år siden.

Instruktøren mødte Amin i 1990'erne, da Amin var ankommet til Danmark og til en lille vestsjællandsk by, hvor Jonas Poher Rasmussen er vokset op. De to blev nære venner.

Jonas Poher Rasmussen har tidligere fortalt, at dokumentarfilmen er animeret af flere forskellige årsager.

Dels fordi Amin gerne vil være anonym, fordi det er første gang, han fortæller om sin traumatiske flugt.

Og dels fordi det meste af handlingen foregår i fortiden.

Arbejdet med at lave 'Flugt' gik i gang for otte år siden, har instruktøren fortalt. Den havde premiere i de danske biografer i juni 2021.

Filmen var udtaget til Cannes Film Festival i 2020.

I 2021 fortsatte den med at vinde adskillige prestigefyldte priser, herunder storjuryens pris ved Sundance Film Festival i USA og Nordisk Råds Filmpris.