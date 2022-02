Dansk dansestjerne indtog scenen ved Super Bowl

Millioner af øjne verden over ser med, når der bliver blændet op for den årlige kulmination på sæsonen i amerikansk fodbold nemlig Super Bowl.

Og det gælder også det ikoniske halftime show - altså underholdningen i pausen mellem de to halvlege.

Blandt megastjerner som Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Eminem og Mary J. Blige kunne en 33-årig dansker i år også træde op på den prestigefulde scene.

Danseren Patrick Michel Sian kunne nemlig for anden gang i karrieren kalde sig danser ved det stort anlagt show.

- Denne gang optræder jeg med legendariske hip hop-kunstnere, som jeg har set op til og er vokset op med at lytte til, siden jeg var barn, skrev Patric Michel Sian på Instagram forud for sin optræden, som han heller ikke lagde skjul på, at han var meget spændt på.

Ikke første gang

Men det er altså ikke første gang, at Patric Michel Sian kan skrive den pompøse oplevelse på cv'et.

I 2020 skrev han sig sammen med to andre danske dansere, Nellie Bethel og Nicky Andersen, ind i historiebøgerne som de første danskere, der har danset ved Super Bowl. Her gjorde de popstjernen Jennifer Lopez selskab under pauseshowet.

- Det er det største af det største. Både for spillerne, men også for de optrædende artister og os dansere. Det er de færreste, der får den chance og får lov til at opleve det her, fortalte Patric Michel Sian dengang til DR.

Patric Michel Sian har tidligere medvirket som danser i Hollywood-filmen 'Aladdin', ligesom han har haft job som koreograf og danser for prominente danske og udenlandske navne som Medina, Rasmus Seebach, Justin Bieber, Kylie Monigue og Cardi B.

