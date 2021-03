Dansk 'Druk'-fest: Nomineret til Oscar

LIVE

Thomas Vinterbergs 'Druk' er blevet nomineret til en Oscar i kategorien bedste internationale film. Nomineringen blev offentliggjort mandag eftermiddag under et virtuel event.

En dansk film har ikke været repræsenteret i kategorien siden Martin Zandvliets 'Under sandet' i 2017.

'Druk' følger fire gymnasielærere, der overbevises om, at mennesker er født med en halv promille for lidt og derfor begynder at få en lille skid på før job - med blandet held.

Filmen har været en gigantisk succes blandt både seere og anmeldere siden premieren 24. september 2020 og har nu altså muligheden for at score den største anerkendelse af dem alle.

'Druk' har fået den engelske titel 'Another Round'. De øvrige nominerede i kategorien er 'Better Days' fra Hongkong, 'Collective' fra Rumænien, 'The Man Who Sold His Skin' fra Tunesien og 'Quo Vadis, Aida?' fra Bosnien-Herzegovina.

Det er anden gang, at Thomas Vinterberg nomineres i kategorien. Første gang var med 'Jagten' i 2014. Også dengang trak Mads Mikkelsen det store læs i hovedrollen. I 'Druk' spiller han sammen Thomas Bo Larsen, Magnus Milang og Lars Ranthe

Vinderen findes 25. april, når Oscar-statuetterne uddeles for 93. gang.