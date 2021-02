Dansk film hædret på Sundance

Den danske animationsdokumentar 'Flugt' får fornem anerkendelse på Nordamerikas største filmfestival, Sundance Film Festival.

'Flugt' har modtaget hovedprisen, den såkaldte Grand Jury Prize, i kategorien for internationale dokumentarfilm.

Det oplyser filmproduktionsselskabet bag, Final Cut for Real.

Filmen, der får dansk premiere i foråret, er instrueret af 39-årige Jonas Poher Rasmussen. Han er uddannet fra den alternative filmskole Super16 i 2010.

- Det har været en overvældende uge. Efter at have brugt 7-8 år på at realisere en film med alle de forhindringer, der ligger i at arbejde med et format som animeret dokumentar, er det en kæmpe forløsning, udtaler Jonas Poher Rasmussen i en pressemeddelelse.

Fornem hæder

Animationsfilmen, der altså også er dokumentarisk, følger manden Amin, der er en succesfuld dansk akademiker. Han forfølges af sin turbulente fortid, som han efter over 20 år åbner op for.

Juryen bag Sundance Film Festival mener, at filmen er 'en oplagt klassiker, der har alt, hvad man søger efter i en god film'.

Også den danske dokumentarfilm 'President' har fået fornem hæder på festivalen.

Filmen har vundet særprisen 'World Documentary Special Jury Award for Vérité Filmmaking'.

Den uddeles hvert år som en anerkendelse af fornemt filmkunstnerisk håndværk ifølge Det Danske Filminstitut.

I filmen, der får dansk premiere senere på året, følges Nelson Chamisa, der går efter at vinde valget i Zimbabwe i 2018.

Sidder på magten

Valget er det første, efter landets mangeårige præsident Robert Mugabe i 2017 gik af efter et militærkup.

Instruktør Camilla Nielsen er meget glad for prisen:

- Landet er fyldt med naturressourcer, men så længe regimet, der sidder på magten, har mere travlt med at fylde egne lommer end med at skabe job og uddannelsesmuligheder, så holdes befolkningen i fattigdom.

- Derfor er kampen om den politiske magt om at definere fremtiden altafgørende, siger hun i en pressemeddelelse.

Bag 'President' står det samme produktionsselskab, som også står bag 'Flugt' - Final Cut for Real.

Sundance Film Festival afholdes i år fra 28. januar til 3. februar, men under noget andre rammer end sædvanligt som følge af coronakrisen.