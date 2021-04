Dansk filminstitut: Oscars giver penge i kassen

Når oscaruddelingen er slut mandag morgen dansk tid, kan danske filmaktører potentielt have modtaget fire oscarstatuetter.

Det kan blive en realitet, hvis instruktør Elvira Lind vinder Bedste Kortfilm for 'The Letter Room', Mikkel E.G. Nielsen vinder Bedste Klipning for 'Sound of Metal', og hvis 'Druk' både modtager en statuette for Bedste Internationale Film og Bedste Instruktør til Thomas Vinterberg.

Mens de nominerede sidder i selvisolation i Californien inden selve showet, håber man herhjemme på, at dansk film endnu engang markerer sig i USA.

Det er nemlig med til at fastholde Danmarks position som en filmnation med internationalt format, fortæller Claus Ladegaard, der er administrerende direktør for Det Danske Filminstitut (DFI).

- Det demonstrerer, hvor vital dansk film er, at vi er nomineret, og selvfølgelig vil det betyde rigtig meget for dansk film, hvis vi vinder, siger han.

Claus Ladegaard fortæller, at 20-25 procent af finansieringen af danske film kommer fra udlandet, og det er afgørende at opretholde. Kommer pengene ikke, vil filmene blive 'dårligere og færre', siger han.

- Det at fastholde os som en nation, der producerer film, som andre er interesseret i og vil investere i og betale penge for, det er afgørende.

- Og vi er et lille land med få filminstitutioner. Derfor er det utroligt vigtigt, at vi hele tiden laver film sammen med andre, så vi kompetenceudvikler alt fra fotografer, komponister til instruktører. Oscar-priserne betyder rigtig meget i de ting, siger han.

Ekstra Bladet har talt med Thomas Vinterberg forud for dette års Oscars.

DFI-direktøren er samtidig en smule bange for, at oscar-hæder til Thomas Vinterberg vil få instruktøren til at forlade dansk film for at lave større internationale film.

- Hvis han får en Oscar her, så rykker han op i den absolutte verdenselite, og det betyder, han vil blive tilbudt internationale film, der er større, end han tidligere har lavet.

- Det håber jeg, han takker nej til, fordi han laver film om noget, der optager os som befolkning, og som har en ekstremt stor kulturel betydning, siger Claus Ladegaard med hentydning til det danske publikum.

51-årige Thomas Vinterberg har da også tænkt sig at blive i dansk film, fortæller han. Han arbejder på en dansk tv-serie, men har allerede fået en række tilbud fra Hollywood.

- Det har allerede nu udløst tilbud, der er meget flottere, end jeg plejer at få. Men jeg er i gang med mit eget, og det er jeg optaget af og finder mest rigtigt. Så det betyder ikke så frygteligt meget, siger han.

- Det at få en idé og lave en film kan kun sammenlignes med at blive forelsket. Man kan vælge sin partner af de rigtige eller forkerte grunde. Hvis det er én, der er skøn at tage med ud i byen og vise frem, er det måske ikke den rigtige grund. Men hvis det er en, man ikke kan lade være med at tænke på, og ikke kan skubbe fra sig, så er det noget man skal forfølge, siger han.