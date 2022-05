Dansk instruktør: - Det er simpelthen for pinligt

Efter flere år som international filminstruktør og manuskriptforfatter, er Lone Scherfig vendt tilbage til moderlandet med TV 2's dramaserie 'Dag og Nat'.

I serien spiller 'Forbrydelsen'-skuespiller Sofie Gråbøl hovedrollen som den ledende jordemor Ella, der dagligt kæmper en kamp for ordentlige forhold på de underbemandede og travle fødegang.

Serien får premiere på TV 2 søndag den 29. maj, men kan allerede nu ses på streamingtjenesten TV 2 Play.

Selv om Lone Scherfig ikke har en erklæret politisk målsætning med seriens tema, håber hun alligevel, at filmen kan være med til at holde liv i den diskussion, der er på området.

- Hvis min egen datter en dag får børn, håber jeg, at hun bliver et eksempel på en af dem, der har en lykkelig fødsel. Solstrålehistorierne står i den grad i baggrunden, og det simpelthen for pinligt.

- Jeg håber, at flere får lyst til at uddanne sig til jordemor i en fart, og at der generelt bliver mere respekt og forståelse omkring de mennesker, der hjælper vores børn til verden, siger hun.

Sofie Gråbøl spiller hovedrollen, den ledende jordemor Ella, i TV 2's kommende dramaserie "Dag og Nat", der handler om personale og fødende på en travl og underbemandet fødegang i Danmark. Foto: ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix

Det vigtigste

Det er ikke første gang, at Lone Scherfig har instrueret en karakter med arbejde i sundhedsvæsenet. I 2019 instruerede hun den amerikanske spillefilm 'The Kindness of Strangers', hvor karakteren Alice arbejder som sygeplejerske.

- Hendes rolle var lidt et springbræt ind i den her serie. Sundhedspersonalet er noget af det vigtigste, vi har, og sundhed er noget af det, der bekymrer os mest, siger hun.

Det var netop også temaet for 'Dag og Nat', der fik Lone Scherfig til igen at arbejde i Danmark.

Og hun har efter flere år i udlandet lagt mærke til, at den danske filmbranche på flere områder adskiller sig fra den internationale.

- Der er en automatisk autoritet i andre lande, når man er instruktør. I Danmark er jeg bare Lone, og der er ikke noget, der hedder, at man gør ting, alene fordi jeg siger det.

- Det er hyggeligere, tryggere og knap så ensomt. Jeg vil helt klart gerne arbejde med film i Danmark igen, siger hun.

Samarbejde

Lone Scherfig lægger også vægt på, at arbejdet i Danmark er langt mere demokratisk, og at der samarbejdes omkring alt.

- En masse af arbejdet bag serien, er andre dygtigere til end jeg. Jeg ved, at det kun bliver bedre, hvis jeg lytter til de andre og ikke mener for meget, siger hun.

Derfor har hun blandt andet arbejdet sammen med Søren Balle, der er konceptuerende instruktør på serien.

Da Lone Scherfig og holdet bag serien mødtes til afskedsfest, roste flere af folkene bag serien hende for, at arbejdet havde været hyggeligt, og at der havde været ro over feltet.

- Det var jeg glad for taknemmelig for, men en lille stemme i baghovedet sagde mig, at jeg så ikke havde gjort det godt nok, hvis folk havde haft det godt. Men sådan er det jo ikke. Stemningen er bare anderledes i Danmark, siger Lone Scherfig.

Idéen til serien kommer fra skuespiller Mette Horn, der også er at finde på seriens rolleliste. Hun spiller nemlig rollen som sosu'en Trille.