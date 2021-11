Dansk instruktør samarbejder med Hollywood-stjerne

2020 bød på en Oscar til Tobias Lindholm, der var medforfatter på succesfilmen 'Druk', og nu kaster den danske manuskriptforfatter og instruktør sig over et internationalt projekt.

Deadline og Variety skriver, at Lindholm skal lave serien 'The Best of Us' om 9/11 og de redningsfolk, der var først på stedet til at yde hjælp.

Tobias Lindholm skal både skrive og instruere serien, der også har første navn på rollelisten klar.

En af hovedrollerne bliver indtaget af Jeremy Strong, der i øjeblikket kan opleves i HBO-hittet 'Succession'.

- Vi er heldige at have fået Jeremy som partner til Tobias på 'The Best of Us', og vi ser frem til deres tankevækkende og menneskelige skildring af de helte, der går i forreste linje for vores alles bedste, siger Stacey Snider fra produktionsselskabet Sister til Variety.

Jeremy Strong har ud over 'Succession' også film som 'The Big Short' og 'The Trial of the Chicago 7' på sit cv. Foto: Charles Sykes/Invision/AP/Ritzau Scanpix

Medierne fortæller, at Jeremy Strong kom med i projektet på et tidligt stadie og også skal være med til at producere serien.

De to samarbejder med journalisten Chris Smith, der har dækket 9/11-terrorangrebet tæt for medier som Vanity Fair og New York Magazine.

Det er langtfra Lindholms første udenlandske projekt. Tidligere har han blandt andet skrevet og instrueret en episode af Netflix-serien 'Mindhunters', ligesom han instruerer den kommende film 'The Good Nurse' med Eddie Redmayne og Jessica Chastain på rollelisten.

