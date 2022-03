Dansk instruktør vraget: Gik HELT galt

Han er kendt fra film som 'Mænd, der hader kvinder', 'Ser du månen, Daniel' og 'Rose', mens han ligeledes har lavet store, anerkendte projekter i udlandet som eksempelvis 'Flatliners' og 'Mr. Robot'.

Men den danske filminstruktør Niels Arden Oplev havde endnu et stort projekt på vej i Hollywood, som var spækket med stjerner - blandt andre Christian Bale - som dog aldrig så dagens lys.

Nu fortæller Niels Arden Oplev for første gang, hvorfor det storstilede projekt aldrig blev til noget.

Det sker i podcasten 'Den varme biografstol' på Kino.dk.

Her fortæller instruktøren, at han i 2010 fik manuskriptet til en film med navnet 'The Last Photograph'. En film, som Niels Arden Oplev skulle være instruktør på, mens den kendte filminstruktør Zack Snyder skulle være producer.

Projektet blev dog så omtalt i Hollywood, at Zack Snyder pludselig ville have manuskriptet tilbage, og ifølge Niels Arden Oplev kom der samtidig en anden stjerne indover, som gjorde projektet endnu sværere at realisere.

- Så kom Sean Penn ind over, og det gik ligesom galt. Altså ham og jeg gik ikke i spænd sammen. Det var en meget, meget bizar og mærkelig oplevelse at få ham indover. Og han var ikke mit valg, det var Christian Bale, der meget gerne ville arbejde med ham. Jeg ville meget hellere have haft en anden skuespiller på, der havde mere pondus. Den rolle, der ligesom var skrevet, var sådan en stor mand. Du ved, meget mere Liam Neeson-agtig, lyder det fra den danske instruktør, der fortsætter:

- Men det var ikke sjovt. Og så endte det ligesom med, at jeg blev presset ud af projektet, og det var et eller andet, der skete med Zack Snyder og Sean Penn, og så blev det aldrig til noget.

Ifølge den danske instruktør gik det for alvor galt, da Sean Penn kom ind i billedet. Foto: Vianney Le Caer/Ritzau Scanpix

Hele arbejdet med 'The Last Photograph' foregik for 11 år siden, men Niels Arden Oplev mener stadig, at projektet lever hos Zack Snyder, der håber på selv at kunne instruere filmen.

Så sent som i 2017 berettede flere amerikanske medier, at Snyder forventede at starte produktionen inden længe, men det er på nuværende tidspunkt stadig ikke sket.