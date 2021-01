Dansk kæmpesucces: Klar på mere

Tea Lindeburg, der står bag Netflix-hittet 'Equinox', vil gerne lave en sæson mere - det er dog ikke sikkert, at det sker

Transformationen fra podcast til tv-serie har været en bragende succes for Netflix-satsningen 'Equinox', der topper den danske Netflixs top-10.

Også i udlandet har 'Equinox', der har blandt andre Danica Curcic og Lars Brygmann på rollelisten, været et hit med top-10-placeringer i hele 49 lande.

Det glæder naturligvis seriens – og podcastens - skaber Tea Lindeburg.

- Det er virkelig dejligt. Jeg er meget glad og taknemmelig for, at så mange danskere har taget den til sig. Det er overvældende, siger hun, da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen.

Hun har været en del af produktionen fra start til slut og kalder 'Equinox'-universet for sit 'hjertebarn'.

Derfor er der måske også godt nyt til de mange danskere, der har siddet klistret til skærmen, siden serien ramte streamingtjenesten i slutningen af december.

Danica Curcic spiller radioværten Astrid, der forsøger at opklare mysteriet om sin søsters forsvinden 20 år tidligere. Foto: Tine Harden

Klar på mere

For 'Equinox' har en meget åben afslutning, og selvom Tea Lindeburg absolut ikke kan love noget, sætter hun døren på klem for, at der kan komme mere i fremtiden.

- Jeg ved ikke, om der kommer en toer, og jeg kan ikke udtale mig så meget om det, men man kan sige, at der er mange veje at gå netop efter den slutning, siger Tea Lindeburg.

- Vil du gerne lave en sæson mere?

- Ja, det vil jeg da gerne, griner hun.

Netop slutningen har delt vandene. Ekstra Bladets anmelder Henrik Queitsch kaldte den 'stærkt utilfredsstillende', mens man hos Filmmagasinet Ekko kaldte 'Equinox' 'den bedste danske Netflix-serie til dato' og roste slutningen.

- Der vil altid være nogen, der ikke kan lide det, man laver, og så forhåbentlig er der andre der kan. Jeg har godt vidst, at det var en slutning, der skiller vandene, så det kommer ikke bag på mig. Men sådan skulle slutningen være, og jeg har selvfølgelig mine egne tanker om, hvad der sker, men en af grundstenene i serien er, at vi ikke nødvendigvis forstår det samme, at vores virkeligheder er forskellige, siger Tea Lindeburg.

Succesen med 'Equinox' får ikke Tea Lindeburg til at ligge på den lade side. Hun klipper for tiden sin første spillefilm 'En dødsnat', som hun selv har skrevet og instrueret.