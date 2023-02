Dansk klipper misser britisk filmpris

Den danske klipper Mikkel E.G. Nielsen må se sig slået ved den britiske filmpris Bafta, der uddeles søndag aften.

Her var han nomineret i kategorien Bedste Klipning for filmen 'The Banshees of Inisherin', men prisen er i stedet gået til 'Everything Everywhere All at Once'.

Det fremgår af Baftas hjemmeside. 'The Banshees of Inisherin' har dog blandt andet vundet kategorierne Bedste Originale Manuskript og Bedste Britiske Film.

Det betyder også, at filmen 'Triangle of Sadness', der har den danske skuespiller Vicki Berlin på rollelisten, ikke vandt en af sine kategorier.

Den var nemlig også nomineret for Bedste Originale Manuskript. I filmen medvirker også dansk-kroatiske Zlatko Burić.

'Triangle of Sadness' var desuden nomineret i kategorierne Bedste Kvindelige Birolle og Bedste Casting. Den handler om et modelpar, der strander på en øde ø med en gruppe milliardærer og en rengøringskone.

Det var dog den irske skuespiller Kerry Condon og filmen 'Elvis', der vandt for henholdsvis Bedste Kvindelige Birolle og Bedste Casting.

Condon vandt prisen for sin præstation i 'The Banshees of Inisherin'. Filmen finder sted på en irsk ø under den irske borgerkrig i 1923.

Ved filmprisen var den britiske skuespiller Eddie Redmayne nomineret til Bedste Mandlige Birolle for sin præstation i filmen 'The Good Nurse', der er instrueret af danske Tobias Lindholm.

Den pris gik dog til den irske skuespiller Barry Keoghan for hans rolle i 'The Banshees of Inisherin'.

Eddie Redmayne var nomineret for sin rolle som sygeplejersken Charles Cullen.

Han spiller en dømt seriemorder fra New Jersey, der menes at have slået flere hundrede mennesker ihjel på de sygehuse, han arbejdede på fra slutningen af 1980'erne til og med 2003.

I kategorien Bedste Ikke-engelsksprogede Film vandt 'Intet nyt fra Vestfronten', der blandt andet også vandt for Bedste Film.

Filmprisen er blevet uddelt i London. Prins William og hans hustru, hertuginde Kate, var blandt publikum.