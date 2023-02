Dansk komiker springer ud som nøgenmodel

I et forsøg på at overbevise sin ven om, at Jylland er for fed, smider Torben Chris nu kludene

I et forsøg på at overbevise sin ven om, at Jylland er for fed, smider Torben Chris nu kludene

Sex sælger. Og det er komikeren Torben Chris også bevidst om.

I den anden sæson af programmet 'Jysk for begyndere' har han det som erklæret mål at overbevise sin komikerkollega Thomas Hartmann om, at Jylland er et sandt paradis.

Efter 17 år i hovedstaden er Chris flyttet hjem til Give, og i programmerne forsøger han at få Hartmann til Jylland, hvor livet ifølge Torben Chris er bedre.

Undervejs på parrets tour de Jylland kommer de forbi en kvindeklub i Hejnsvig, hvor Torben Chris indvilliger i at give den fuld gas som croquismodel.

Til Ekstra Bladet fortæller han, at det jo ikke er fordi, croquis i sig selv er særlig jysk.

Annonce:

- Men vi besøgte en kvindeklub, der er dannet for at dyrke fællesskabet i lokalsamfundet, og så sidder der 60 personer sammen en søndag i hver måned for at hygge og lære hinanden at kende. Det kan man sgu ikke mønstre i København, hvis man laver sådan et opslag.

Glad for at slippe for vejvrede

Som nævnt flyttede Torben Chris hjem til Give, hvor han kommer fra, efter 17 år i København. Det gjorde han for at få familielivet til at hænge sammen, og nu er han klar til at lokke andre fortravlede københavnere med sig over på fastlandet. Og han mener at have argumenterne i orden.

- Man kan mange ting i København, men det tager lang tid at komme hen til, og det er umuligt at finde parkering. Jeg kan de samme ting i Herning og Vejle, og det tager 22 minutter i toget, som det også gør at tage toget eller metroen i København.

Særligt to ting er han dog glad for at slippe for, nu hvor han er ude af byen.

- Den hårde tone på cykelstierne er det, jeg savner allermindst. Det ville man aldrig gøre på samme måde i en by, hvor man med al sandsynlighed støder på hinanden igen, siger han og fortsætter:

Annonce:

- Og så er serviceniveauet i butikkerne markant højere her ovre. Det er godt nok tit, man er udsat for elendig og uengageret service i København.

‘Jysk for begyndere 2’ har premiere på TV SYD Play 10. Februar og på TV 2 Play 24. februar.

Griner hele vejen til banken: Så rige er de