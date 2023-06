Dansk musiker: Har haft sex med 'rigtig mange'

Man skal kysse mange frøer, før man finder prinsen.

Sådan har det i hvert fald været for musiker og forfatter Katinka Bjerregaard, der i ugens afsnit af Ekstra Bladets dating- og kærlighedspodcast 'Superlike' fortæller om en fortid med bodegaer, øl og mænd, inden hun mødte sin nuværende mand.

Musikeren fortæller om at have en slags fortælling, hvor man bilder sig selv ind, at man ikke nemt bliver forelsket, men når lykken så rammer, så rammer den også hårdt.

Ikke modig nok

Problemet var bare, at det ikke var sandt i hendes tilfælde.

- Hver tredje, jeg kyssede med, var jeg sådan: 'Jeg elsker dig', siger hun i podcasten.

- Jeg var ikke modig nok til at sige, at jeg forelskede mig i dem, der gav mig opmærksomhed. Shoot me. Det er ret nice med opmærksomhed, let's face it.

Hertil fortæller hun, at hun ikke var typen, der datede meget i sine unge dage. Men det betød ikke, at der ikke var tid til at hygge sig.

- Jeg har brugt de sidste fem år på at tilgive mig selv for at have bollet med rigtig mange mennesker, og at det faktisk er okay, siger hun.

'Pigen på cyklen'

Musikeren havde i samarbejde med sin veninde skabt et alter-ego, som var alt det, som hun ikke selv var, da hun gik i gymnasiet.

'Pigen på cyklen'.

En figur, der var den perfekte pige, som ville få alle de drenge, som hun ikke selv kunne få.

- Hun er i hvert fald ikke en skank, men hun er heller ikke jomfru. Og så er hun typen, der cykler væk, inden hun brækker sig bag et træ, fortæller hun.

Et menneske, der blev kreeret, men som hun i dag tager afstand fra.

- Man skal stoppe med at konkludere, hvem man er i fortællingen, man skaber.

