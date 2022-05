Dansk nedtur i Cannes

Det lykkedes ikke den dansk-producerede 'Holy Spider' at vinde hovedprisen 'Den Gyldne Palme' ved Cannes Filmfestival, der blev uddelt lørdag aften.

I stedet var det filmen 'Triangle of Sadness', der kunne lade sig hylde som vinder foran det danske bud.

'Holy Spider' er baseret på seriemorderen Saeed Hanaei, der dræbte prostituerede i Mashhad i 00'erne. Her boede den dansk-iranske instruktør på filmen, Ali Abbasi, selv i Iran og erindrer, hvordan morderen i visse kredse af den konservative del af Iran blev hyldet, fortæller han til DR.

Han forsøger med filmen blandt andet at sætte fokus på det til tider 'absurde' kvindesyn, han mener, der findes blandt nogle i Iran.

Til Ekstra Bladet fortæller Ali Abbasi, at han netop nu befinder sig i Canada, hvor han er på optagelse.

'At filmen findes, er den største pris i sig selv,' skriver han i en mail og tilføjer:

'At give en lussing tilbage til censuren er altid noget værd'.

Dansk-iranske Ali Abbasi har instrueret værket. Foto: Ritzau Scanpix

Usikker fremtid

Over for DR har han tidligere fortalt, at han med sin kritiske film, der både indeholder sex, løse lokker og nøgenhed, vil få svært ved at vende tilbage til Iran, da han vil frygte for sin egen sikkerhed.

- Jeg tror ikke engang, de ville nægte mig adgang – de ville sikkert sige: 'Hey, velkommen. Lad os gå ned i denne her kælder et par måneder og finde ud af, hvad du egentlig mente', forklarer han til mediet.

Hans mor bor stadig i Iran, men hans største bekymring er for hans hovedrolle Mehdi Bajestani, der spiller seriemorderen og bor i Iran. Ifølge Ali Abbasi har skuespilleren løbet en stor risiko ved at medvirke. Han håber dog, at der med tiden vil komme ro på, understreger han over for Ekstra Bladet.

'Jeg tror og håber dog, at jeg kan tage tilbage til Iran. Men det må vente noget tid,' skriver han efterfulgt af fire udråbstegn.

Ali Abbasi blev født i den iranske hovedstad Teheran i 1981 og flyttede i 2002 til Sverige, hvor han færdiggjorde en bachelor i arkitektur. Herefter flyttede han til København, hvor han i 2011 blev uddannet på Den Danske Filmskole.

Det er ikke første gang, at han gør opmærksom på sig selv i Cannes. I 2018 vandt han Un Certain Regard-prisen med filmen 'Grænse'.

Tidligere har Lars von Trier vundet Den Gyldne Palme for 'Dancer in the Dark', mens Bille August har vundet to gange for henholdsvis 'Den gode vilje' og 'Pelle Erobreren'.

'Holy Spider' forventes at få premiere i Danmark til oktober.