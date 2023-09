Dansk radiolegende gør comeback

Café Hack-stjernen Søren Dahl vender tilbage i æteren med sin helt nye podcast, 'Dahl i Rødovre'.

Den rutinerede radiovært vil ifølge en pressemeddelelse skrue ned for smalltalken og op for intimiteten og de vedkommende samtaler i sin nye podcast, som får premiere på samtlige podcastplatforme 11. oktober.

- Jeg har haft gang i en masse spændende projekter i min tid væk fra lydscenen, hvor jeg har fordybet mig i både bøger og foredrag, siger Søren Dahl i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Nu glæder jeg mig helt vildt til at vende tilbage og endnu en gang skabe et fællesskab med lytterne omkring de gode, menneskelige historier i den intime samtaleform.

Blandt gæsterne, som svinger forbi restauranten Racoon i Rødovre, der danner ramme om samtalerne, finder man blandt andre skuespiller Ghita Nørby, danser Silas Holst, TV 2-korrespondent Rasmus Tantholdt, komiker Mick Øgendahl, cremekonge Ole Henriksen og iværksætter Jacob Risgaard.

Søren Dahl, der oprindelig er uddannet musikpædagog fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, er kendt for sine samtaleprogrammer.

Fra 2003 til 2017 var han vært på det uhyre populære P4-program 'Café Hack'.

Programmet lukkede, da det ikke havde overholdt DR's regler om sponsorering.

YouSee fik ham i stald til et lignende samtaleprogram, 'Dahl på Hack'.

Nu er han klar med sin nye samtalepodcast, 'Dahl i Rødovre'. Afsnittene er ikke styret af faste planlagte spørgsmål, men er i stedet et frit rum, hvor naturlige samtaler skal opstå, kunne udvikle sig og skifte retning, lyder det fra Søren Dahl.

- Det er også derfor, jeg har valgt, at vi kun skal have én gæst i centrum ad gangen, for det giver nogle unikke muligheder for mere nærvær og flere interessante samtaler.

- Det tager tid at lære andre mennesker at kende, og den tid synes jeg er vigtig at tage, siger han.

'Dahl i Rødovre' får premiere 11. oktober og vil være tilgængelig på samtlige podcastplatforme og på sin officielle hjemmeside.