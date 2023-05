Dansk serie buldrer frem i udlandet

Det sendte chokbølger gemmem Danmark, da en sygeplejerske blev idømt 12 års fængsel for drabsforsøg på fire patienter.

Sagen, der trækker tråde tilbage til 2017, er nu blevet til en Netflix-serie, og det er ikke kun danskerne, der er ellevilde med serien.

'Sygeplejersken', som er titlen på serien, havde premiere på streaminggiganten Netflix 27. april, og her var det ikke kun danskerne, der sad klar. En opgørelse, som Netflix selv har lavet, viser nemlig, at serien globalt set var den fjerdemest sete ikkeengelsksprogede serie den uge.

I intet mindre end 28.630.000 timer er den danske miniserie om sygeplejersken fra Nykøbing Falster Sygehus på fire dage rullet over skærmen, og serien befinder sig på top ti over de mest sete ikkeengelsksprogede serier i hele 48 lande, blandt andre Argentina, Frankrig, Kenya, Portugal og Polen.

Josephine Park og Fanny Louise Bernth spiller to af de bærende roller i 'Sygeplejersken'. Foto: Tommy Eildner/Netflix

'Det mærkede hjerte' eller på engelsk: 'The Marked Heart' topper listen med 46.310.000 timer. Herefter kommer serierne 'Velkommen til Eden' sæson to (engelsk: 'Welcome to Eden') samt 'Rough Diamonds'.

Serien 'Sygeplejerksen' handler om sagen, hvor en sygeplejerske på Nykøbing Falster Sygehus i første omgang blev dømt for drab på flere patienter, men siden frikendt for drab og dømt for drabsforsøg. Sygeplejersken fik sin endelige dom i landsretten i 2017 og er netop blevet løsladt med fodlænke.

