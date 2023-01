Dansk skuespiller scorer rolle i prisvindende Netflix-serie

Hun havde hovedrollen i HBO-serien 'Kamikaze', og nu har Marie Reuther scoret endnu et job hos en af de helt store streaminggiganter på markedet.

Den 26-årige skuespillerinde medvirker i den fjerde sæson af komediedramaserien 'Sex Education'.

Det fremgår af filmdatabasen IMDB, og over for mediet Kino.dk bekræfter Marie Reuther jobbet.

Hun fik nyheden, mens hun var på optagelser til den nye serie 'Dansegarderoben', som får premiere på TV 2 den 5. februar.

- Og så stod jeg og skreg lidt oppe i min garderobe i al hemmelighed. Og så gik jeg ned og spillede en scene, fortæller Marie Reuther til Kino.dk.

'Sex Education' udspiller sig på en skole, hvor en af eleverne opretter en sexrådgivningsklinik. Her besvarer han sine medstuderendes spørgsmål om sex. Et emne, han ved meget om, fordi hans mor er sexterapeut.

Ifølge den internationalt anerkendte filmfestival Berlinalen er Marie Reuther en europæisk skuespiller, branchen bør holde øje med. Arkivfoto: J'rg Carstensen/Ritzau Scanpix

På rollelisten finder man blandt andre 'Strengt fortroligt'-stjernen Gillian Anderson og svenske Mikael Persbrandt - og nu også Marie Reuther.

Det fremadstormende talent blev uddannet skuespiller fra Den Danske Scenekunstskole i 2020.

Hun blev udnævnt til såkaldt Shooting Star på den internationalt anerkendte filmfestival Berlinalen i 2022 efter at være blevet indstillet af Det Danske Filminstitut.

Berlinalens udnævnelse af årets Shooting Stars sætter fokus på ti udvalgte europæiske skuespiltalenter, der via et skræddersyet program får mulighed for at skabe opmærksomhed om deres internationale karriere.

En karriere, der nu har bragt Marie Reuther fra HBO til nu Netflix.

