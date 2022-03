Dansk skuespiller tog til Ukraine: - Jeg er meget berørt af det

Martin Greis-Rosenthal er netop kommet hjem fra en tur til Ukraine, hvor han skulle aflevere medicinsk nødhjælp. På vejen hjem hjalp de to familier med til Danmark

Mange sidder formentlig med en tanke om, at de har lyst til at gøre noget for ukrainerne i den svære tid.

Men for skuespiller Martin Greis-Rosenthal blev det ikke bare ved tanken. Han tog nemlig af sted søndag. Det gjorde han for nonprofitorganisation 'Copenhagen for Ukraine', som bidrager med medicinsk nødhjælp.

Det fortæller han, da Ekstra Bladet møder ham på den røde løber forud for uddelingen af Bodilprisen på Folketeatret i København.

- Jeg tog til Ukraine i søndags med min far. Vi skulle egentlig have været i Polen, hvor jeg har en kontakt, med noget medicinsk nødhjælp, og vi havde fået at vide, at vi skulle i 'neutral zone'. Men så kiggede de på mig og sagde, 'der er ikke nogen neutral zone - det er Polen eller Ukraine'.

- Vi valgte Ukraine, så vi kørte med vores bus ind i Ukraine. Solen skinnede og alle grinede, men dagen forinden var der død 35 mennesker og blevet såret 170 mennesker 20 kilometer derfra. Så det var ret massivt, fortæller han.

Meget berørt

Oplevelsen sidder stadig i ham, efter han kom hjem.

- En ting er at køre turen, tænke tanken og snakke med mange mennesker og koordinere, så man kan sørge for, det er en god proces hele vejen igennem. Noget andet er, at det slipper jeg ikke lige med det samme - lad os bare sige det sådan. Det har været meget hårdere, end jeg havde regnet med, og jeg er meget mere berørt af det, end jeg havde regnet med, siger han.

Men det stoppede ikke ved den medicinske nødhjælp. På vejen hjem hjalp de nemlig også flygtninge med til Danmark.

- Vi kørte videre op til Warszawa, hvor vi hentede Natascha og hendes datter Mascha på tre, Sergei på 14 og Elena på 37 med hendes datter Camilla. Og så kørte vi til Vestjylland, hvor et meget, meget sødt hotelejer-par tog imod og passer rigtig godt på dem, siger han.

Næstekærlighed

Det handler for Martin Greis-Rosenthal om, at han vil hjælpe, hvor han kan.

- Jeg har det sådan, at alle de privilegier, som vi nyder godt af - som Katrine og jeg nyder godt af, og som alle vi danskere nyder godt af, når vi kan leve i fred og fordragelighed - de forpligter. Jeg er opfostret med den socialdemokratiske tanke og næstekærligheden som pejlemærke, og det gælder også i det her tilfælde, siger han.

Mit i al nødhjælpen sker der dog også nye ting i hans professionelle liv. Han er nemlig med i et nyt stort projekt på DR.

- På mandag starter jeg optagelser til en ny serie på DR, hvor jeg skal spille over for Jesper Christensen. Den hedder 'Matadorerne' og handler om de store industrimagneter i Danmark, fortæller han og afslører, at han skal spille en jødisk bankmand ved navn Emil Glückstadt.