Dansk stjerne går amok i kæmpe comeback

En skydegal og hårdtslående Nikolaj Coster-Waldau er fuldstændig ustyrlig som hævntørstige Bob Hightower i Nick Cassavetes' første film siden 2015.

'God Is a Bullet' forventes at få premiere 23. juni, og den første trailer er netop blevet offentliggjort. Du kan se den øverst her i artiklen.

Filmens handling beskrives officielt således:

Da efterforsker Bob Hightower (Nikolaj Coster-Waldau) finder sin ekskone myrdet og datter kidnappet af en satanisk kult, forlader han politistyrken, får tatoveringer og infiltrerer kulten for at jage den karismatiske kultleder, Cyrus (Karl Glusman).

Han får hjælp af Case Hardin (Maika Monroe) - den eneste kvinde, som er lykkedes med at flygte fra kulten.

Imens Bob forsøger at redde sin datter, bliver han ført ned i et kaninhul, mens Case griber muligheden for at kræve sin magt tilbage. Det umage par får også hjælp af The Ferryman, spillet af Jamie Foxx.

Nikolaj Coster-Waldau som hævntørstige Bob Hightower. Foto: XYZ Films

Godt øje til historien

Nick Cassavetes har både ført pennen og dirigeret 'God Is a Bullet' - hans første film som manuskriptforfatter siden 'Yellow' fra 2012 og første som instruktør siden 'The Other Woman' fra 2014, hvor Coster-Waldau også er med.

'God Is a Bullet' er baseret på Boston Terans roman af samme navn fra 1999, og Cassavetes har da også længe haft et godt øje til historien.

- Jeg har forsøgt at fortælle denne fantastiske historie i mindst 18 år.

- Den er hård, voldelig, har to fejlbehæftede og fantastiske hovedpersoner og holder sig absolut ikke tilbage. Jeg elsker den! Der er intet andet derude som den, ikke engang tæt på, har Cassavetes sagt.

Nikolaj Coster-Waldau og Maika Monroe i 'God Is a Bullet'. Foto: XYZ Films

'God Is a Bullet' er inspireret af virkelige hændelser. Den får bio-premiere 23. juni.

