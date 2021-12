Dansk stjerne gør comeback

Du husker ham måske fra serien '2900 Happiness' og film som 'Far til fire', 'Supervoksen' og 'Rich Kids'.

Efter en længere periode væk fra fiktionens verden gør Søren Bregendal nu comeback - og det er et comeback i en kæmpe kaliber.

Den 38-årige skuespiller og sanger er nemlig med i den nye sæson af Netflix-succesen 'Emily in Paris'.

En serie, der er filmet i Frankrig med Hollywoodstjernen Lily Collins i hovedrollen, og hvis første sæson var nomineret til flere af de prestigefyldte Emmy-priser.

- Jeg har haft nogle års pause fra skuespillet, hvor andet har fyldt. Men der har længe været en længsel i mig for at komme tilbage til faget.

- Så jeg tog fat i mine tidligere agenter Lene Seested og Martin Jensen, og så gik det hele meget hurtigt, fortæller Søren Bregendal, som også er kendt fra boybandet C21 og popgruppen Lighthouse X.

Begejstret

Allerede inden hans agentur nåede at skrive under på en ny samarbejdskontrakt, kom muligheden for at være med i Netflix-serien, som manageren havde spottet, at der var casting på.

Her spiller Søren Bregendal den hollandske fotograf Erik, der forelsker sig i den noget ældre franske Sylvie Grateau, som er chef på det marketingfirma i Paris, seriens hovedperson, Emily, arbejder på.

- Jeg var super begejstret for den første sæson af serien, som indeholder både den lette humor og nogle spændende, menneskelige dramaer. Så da det blev en mulighed at være med, var jeg ikke i tvivl, lyder det fra Søren Bregendal.

Selve rollen er også en, Søren Bregendal kan spejle sig i - det er en kærlighedshistorie, der bunder i at stå ved sine følelser uagtet samfundets normer og fordomme om aldersforskel, mener han.

- Jeg har også gennemgået udfordringer med, hvad mine omgivelser har ment om mit kærlighedsliv, fordi jeg har brudt med nogle normer og er gået mine egne veje, siger Søren Bregendal.

Har fundet kærligheden

Den nu 38-årige skuespiller har levet store dele af sit voksenliv uden en kæreste, og han har tidligere talt åbent om, at han ikke har haft en lyst til eller et behov for at stræbe efter kærligheden i en fast partner, han kunne stifte familie med.

- Jeg mener, at livet rummer så meget godt, selv om man ikke er i et parforhold. Kærlighed er ikke et koncept, der er som en lige streg i sandet, forklarer han.

- Nu har jeg mod alle odds fået en kæreste, som jeg er virkelig glad for. Jeg er landet et sted, hvor det giver mening for mig. Men det har ikke været et savn eller noget, jeg har stræbt efter. Pludselig var der bare noget i mit liv, der sagde klik.

Søren Bregendals kæreste hedder Emma, og parret bor sammen. Han føler sig meget heldig over, at de har fundet hinanden, fortæller han.

Anden sæson af 'Emily in Paris' kan ses på Netflix fra den 22. december.

Den danske skuespiller Søren Bregendal medvirker i sæson 2 af Netlix' Emily in Paris serie.

