Dansk stjerneskud lander rolle i kæmpe Netflix-hit

Når Netflix-hittet 'Black Mirror' vender tilbage efter mange års fravær, bliver det med et dansk stjerneskud på plakaten.

Skuespilleren Clara Rugaard skal nemlig være med i serien, der sidst var aktuel med en sæson i 2019, hvor blandt andre Miley Cyrus havde en af rollerne.

Det skriver Variety, der også løfter sløret for andre topnavne, som danskeren skal dele skærmpladsen med.

Josh Hartnett ('Pearl Harbor'), Aaron Paul ('Breaking Bad') og Kate Mara ('House of Cards') er bare nogle af de stjerner, der optræder i den kommende sæson.

Detaljerne om den nye sæson er små, og det vides heller ikke endnu, hvornår den får premiere.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Clara Rugaard, der i skrivende stund ikke er vendt tilbage.

Tilbage i 2019 spillede Clara Rugaard sammen med Hillary Swank i Netflix-filmen 'I am mother'. Foto: Willy Sanjuan/Ritzau Scanpix

Ikke første gang

Og hvis navnet Clara Rugaard ikke umiddelbart ringer en klokke, så skyldes det måske, at hun ikke har spillet med i nogen dansk film siden 'Min søsters børn i Afrika' fra 2013.

Men 24-årige Clara Rugaard er dog ikke uvant, når det kommer til at spille over for store stjerner. I udlandet har hun skudt gang i en stor karriere

Tidligere har hun spillet sammen med den oscarvindende Hillary Swank i Netflix-filmen 'I am mother'.

Og tidligere på året kom det frem, at hun har landet endnu en hovedrolle i en amerikansk film, denne gang overfor Kit Harrington, som er bedst kendt for sin rolle som Jon Snow i 'Game of Thrones'.

Filmen får titlen 'Mary's monster' og skal handle om Frankenstein-forfatteren Mary Shelleys liv og de dæmoner, hun kæmpede med.

Clara Rugaard-Larsen skal spille Mary Shelley, mens Kit Harrington skal spille hendes indre 'monster', som er personificeringen af hendes mentale kamp med at få skrevet Frankenstein.