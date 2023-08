Dansk tv-par går fra hinanden

Julius Strobak og Bianca Svendsen, der fandt sammen i realityprogrammet 'Ex on the Beach' er gået fra hinanden

Julius Strobak og Bianca Svendsen genfandt kærligheden for rullende kameraer i realityprogrammet 'Ex on the Beach' i sæson otte.

Før deres medvirken i programmet, der også er kendt for at være 'knaldeprogrammet', havde parret allerede datet hjemme i Danmark. Så da Bianca kom frem på stranden, var det med en mission om at finde sammen med Julius igen.

Parret fandt endnu engang melodien inde i villaen, og da programmet sluttede holdt de gnisten kørende hjemme i Danmark. Senest i maj fortalte parret i programmet 'Efter ex', at de havde planer om børn sammen.

Men fremtiden for de to realitystjerner bliver dog uden hinandens selskab. I et opslag på Instagram, skriver de begge, at de er blevet enige om at gå hver til sit.

'Bianca og jeg er desværre ikke sammen længere. Vi er blevet enige om, at det eder bedste for os begge lige nu. Vi er stadig rigtig gode venner og snakker sammen, selvom det til tider kan være svært.', skriver Julius Strobak.

'Det gør ondt og er virkelig trist, men lige nu er vores liv bare ved et punkt, hvor vi vil og skal forskellige ting og det er det bedste for os begge', skriver Bianca Svendsen på Instagram.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Bianca, der fortæller, at de to stadig er gode venner og ønsker hinanden alt godt fremover.