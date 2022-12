Danske film er shortlistet til Oscar-hæder

'Holy Spider' er blandt de 15 film, der kan ende med at vinde prisen for bedste internationale film, ligesom tre andre danske bud kan vinde i andre kategorier

Det danske Oscar-bud har klaret første forhindring i forsøget på at sikre Danmark endnu en hæder ved verdens mest fornemme filmpris.

Onsdag aften er 'Holy Spider' nemlig blevet udvalgt blandt de 15 film, der er gået videre til næste runde i kategorien bedste internationale film. Det fremgår af Oscar-uddelingens hjemmeside.

Det var i september, at Det Danske Filminstitut indstillede 'Holy Spider' som Danmarks bud på en Oscar-vinder.

- 'Holy Spider' repræsenterer nogle meget særlige kvaliteter ved dansk film, sagde Claus Ladegaard, der er formand for oscarkomitéen og direktør i Det Danske Filminstitut, dengang om filmen og fortsatte:

- Den har nogle meget klare værdier omkring misogyni og kvindeundertrykkelse, så selv om den ligner en iransk film, bærer den en meget stærk dansk dna, sagde han.

Ekstra Bladets filmanmelder kunne godt forstå valget, da han få uger senere satte sig til at anmelde filmen, der er instrueret af Ali Abbasi.

Han kvitterede med fem stjerner for det, han beskrev som 'en sindsoprivende god film' og 'en thriller, hvor man rykker ud på kanten af stolen. Og et retsalsdrama, hvor man tager sig til hovedet.'

24. januar står det klart, om 'Holy Spider' også ender med at blive en af de nominerede, når Oscar-uddelingen finder sted søndag 12. marts 2023.

Flere mulige Oscar-vindere

Det er ikke kun i kategorien bedste internationale film, at Danmark har chancer for at vinde ved den fornemme prisuddeling.

Blandt årets shortlistede dokumentarer finder man danske 'A House Made of Splinters' af instruktør Simon Lereng Wilmont og 'The Territory' af Alex Pritz.

