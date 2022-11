Dansker har instrueret nye afsnit af The Crown

Den danske instruktør og manuskriptforfatter May el-Toukhy har instrueret to episoder af den nye sæson af hitserien 'The Crown', som udkommer på Netflix onsdag.

Det oplyser Nordisk Film i et opslag på filmselskabets LinkedIn-profil.

- Vi har altid vidst, at May el-Toukhy er en af sin generations største skandinaviske filmskabere, og efterspørgslen efter hende internationalt cementerer dette på fineste vis, lyder det i opslaget fra Henrik Zein, der er direktør i Nordisk Film Production.

Både herhjemme og i udlandet har May el-Toukhy de senere år høstet stor anerkendelse for sit arbejde som manuskriptforfatter og instruktør.

Blandt andet blev hun kåret som Årets Instruktør ved Robert-prisen i 2020.

Det blev hun for sin anden spillefilm 'Dronningen', der også løb med titlen som Årets Bedste Danske Spillefilm.

'The Crown' har også en dronning i hovedrollen, nemlig den nu afdøde britiske monark Elizabeth ll.

Stor udskiftning

Den femte sæson af 'The Crown' følger kongefamilien i 1990'erne.

Dermed er der også lagt op til en udskiftning i skuespillerstaben, hvor Imelda Staunton overtager rollen som dronningen fra Olivia Coleman.

Hun er blandt andet kendt for sin rolle som den ondskabsfulde lærer Dolora Nidkjær i filmatiseringen af den femte Harry Potter-bog, 'Harry Potter og Fønixordenen'.

Elizabeths mand, prins Philip, bliver i denne sæson portrætteret af Jonathan Pryce. Pryce har blandt andet været med i 'Game of Thrones' og 'The Two Popes'.

Elizabeth Debicki spiller rollen som prinsesse Diana, der i 1997 døde af sine kvæstelser efter en voldsom trafikulykke i Paris.

Serien er blandt Netflix' mest streamede serier. Sidste år vandt dens fjerde sæson 11 Emmy-priser.

Femte sæson har som nævnt premiere onsdag den 9. november.

