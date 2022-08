Dansker scorer rolle i Hollywood-film

Når den prisbelønnede instruktør Damien Chazelles film 'Babylon' rammer det store lærred næste år, så bliver det med en dansker på rollelisten.

Det er skuespilleren Thomas Ernst, som har landet rollen. Det bekræfter skuespilleren over for Kino.dk.

Og selvom det er stort i sig selv at skulle instrueres af den Oscar-belønnede instruktør, der står bag film som 'Whiplash' og 'La la land', så får Thomas Ernst også andre kendte kollegaer.

Han skal nemlig spille over for nogle af Hollywoods hotteste navne som Brad Pitt, Margot Robbie og Tobey Maguire i filmen.

Thomas Ernst deltog i 'Vild med dans' i 2013. Nu står han overfor et internationalt gennembrud på det store lærred. Foto: Mogens Flindt

Professionel instruktør

Over for Kino.dk oplyser Thomas Ernst, at han desværre ikke kan sige så meget om sin rolle endnu, andet end at han skal spille en nordisk karakter ved navn Olaf Ludvigsen.

Til gengæld kan skuespilleren fortælle, at han er meget glad og stolt over at være blevet valgt til rollen efter en længere castingproces.



Derudover beskriver Thomas Ernst Damien Chazelle som værende en helt igennem professionel instruktør. Instruktøren havde da også taget sig tid til at skrive en personlig mail til Thomas Ernst forud for filmens første optagedag, fortæller skuespilleren til Kino.dk.

Ekstra Bladet arbejder i skrivende stund på at få en kommentar fra Thomas Ernst.