Danskerne er vilde med 'Lego Masters'

Fredag aften på TV 2 er for mange lig med 'X Factor' eller 'Vild med dans', men i fredags var det 'Lego Masters', der for første gang rullede over skærmen i den bedste sendetid fredag aften kl. 20.

En stor satsning fra TV 2, men en satsning, der viser sig at være god. Et program om talentfulde nørder, der i par dyster om at bygge avanceret Lego, må siges at have fanget de danskerne.

Det er fantastisk

Programmet blev ugens anden mest sete program - kun slået af DR-programmet 'Forsvundne Arvinger'.

TV 2's kanalchef, Dorthe Thirstrup, fortæller til Ekstra Bladet, at programmet har fået en flot modtagelse, og at de er meget tilfredse med seertallet, der lyder på 741.000 danskere.

'Vi ser også et stort seer-engagement på TV 2 Play, hvor programmerne får snigpremiere og løbende kan ses on demand - og det er der ingen tvivl om, at mange danskere gør brug af, for 'Lego Masters' er hen over weekenden et af de mest streamede programmer på TV 2 Play,' skriver Dorthe Thirstrup.

Programmet har erstattet 'X Factor', der flere uger i streg var mest sete program, og ifølge Dorthe Thirsrup er der brug for at turde vise nye programmer, også i bedste sendetid.

'Det er et underholdningsprogram, der kræser om en unik aktivitet, som vi på tværs af generationer alle har et forhold til, og derfor er det fantastisk med et program, som kan interessere og samle både børn og voksne og alle dem midt i mellem,' skriver Dorthe Thirstrup.

Foto: Henrik Ohsten/TV 2

- Jeg skal se det igen og igen

Og efter aftenens program er flere brugere røget til tasterne på sociale medier, her er der heller ikke nogen tvivl om, at den nye fredagsunderholdning er helt i top.

'Jeg skal se det igen og igen og igen, og så tager jeg endda hver anden gang i slowmotion. Har et par entusiaster på frem år herhjemme, som sluger det råt,' skriver en bruger på Facebook.

'Det er spændende at se deres kreativitet og høre om historierne bag værkerne,' skriver en anden.

Langt de fleste kommentarer er positive, men der dog også enkelte, der ikke var begejstrede over det populære koncept.

'Synes det var kedeligt og meget langtrukkent,' skriver en bruger.

'Jeg synes, det er flot, men røvkedeligt program, der burde vises i børnetimen i stedet.'

’Lego Masters’ er oprindelig et britisk koncept, der siden 2017 har gået sin sejrsgang verden over fra Australien til Sverige og nu altså er nået frem til arnestedet, om man så må sige.

Ekstra Bladet har snakket med dommeren i 'Lego Masters' og hjernen bag 160 modeller. Du kan blive meget klogere på ham her (+).

Du kan se 'Lego Masters' på TV 2 fredag aften klokken 20. Programmet kan også ses på TV 2 Play.