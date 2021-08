Dar Salim trækker stikket

For Dar Salim har corona budt på alt andet end afslapning.

Den 44-årige skuespiller har nemlig knoklet i gennem det seneste år, og nu går han altså på ferie.

- Jeg har haft nogle sindssyge år på det seneste, og jeg har haft seks job i træk siden corona. Så nu holder jeg fri, fortæller Dar Salim, da Ekstra Bladet møder ham til premieren på 'Forhøret 2', som han selv medvirker i.

Der lå dog nogle ting i støbeskeen, men dem valgte skuespilleren at takke nej til.

- De ting jeg skulle have lavet nu her, dem skal jeg ikke lave alligevel. Så jeg håber på at holde fri i hvert fald nogle måneder, forklarer han.

Bolden ruller jo

Nu skal tiden gå med forberedelser til næste år og forsøge på at koble af. Ifølge den garvede skuespiller skal man huske at stoppe op og trække vejret, når det hele ruller derud af.

- Jeg kunne mærke, at det skulle jeg ikke lige nu. For bolden ruller jo bare, og på et tidspunkt bliver man nødt til lige at sige: Nu trækker jeg mig lige lige i et par måneder for så at kunne lade op og vide, at man kan lægge nok arbejde, i det man laver, forklarer skuespilleren.

Dar Salim har blandt andet to nye Netflix-film på vej. Både en svensk en af slagsen og så den første danske Netlix-spillefilm nogensinde.

Elsker København

Men der er ingen planer om at tage ud og rejse hos familien Salim. Al den nye fritid skal bruges herhjemme.

- København er min yndlingsby, især om sommeren. Og så er jeg begyndt at ro, så det vil jeg nok bruge min ferie på, fortæller Dar Salim.