Datede under 'X Factor': Nu er det slut

Under sidste års 'X Factor' opstod der en vaskeægte 'X Factor'-romance, da solisten Nikoline Steen Kristensen og Simon Kozma, der var en del af gruppen Simon & Marcus, fik et godt øje til hinanden.

De to begyndte at date undervejs, og de så da også en del til hinanden, efter 'X Factor' var overstået.

Men nu er det slut, og de to dater ikke længere.

Det fortalte Nikoline Steen Kristensen, da Ekstra Bladet mødte hende i forbindelse med fredagens liveshow i 'X Factor'.

- Vi er ikke kærester, og vi dater ikke. Det er et lukket kapitel. Sådan er det, sagde hun og fortalte, at der ikke er nogen sure miner, og at de stadig ser hinanden, når de mødes med de andre fra deres 'X Factor'-sæson.

- Vi havde det alle rigtig godt under 'X Factor'. Det var mega unikt, og vi kom meget tæt på hinanden. Lige nu ses vi allesammen til reunion engang imellem og nu igen her, så det er mega dejligt, sagde hun.

Simon Kozma (til venstre) var en del af gruppen Simon & Marcus. Foto: Jonas Olufson

Forfølger musikken

Nikoline Steen Kristensen fortalte samtidig, at hun er fuldt beskæftiget med at lave sin egen musik.

- Jeg øver mig i at skrive mine egne sange på dansk, sagde hun og fortsatte med at fortælle, at hun har store drømme for fremtiden:

- Jeg håber, at jeg kan lave en blanding af at være vært og lave musik. I forhold til at være vært er jeg jo ret god til at snakke. Så noget hvor man skal snakke. Det skal man heldigvis meget som vært. Så noget med at styre et skib. Det ville være fedt, sagde hun med et grin.

Er du nysgerrig på, hvor meget 'X Factor'-dommerne tjener? Så læs mere her.