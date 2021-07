Datinglivet sat på pause: Single igen

Efter flere ugers kamp om at vinde 'Prince Charmings' hjerte, har Jonas Løvik endelig valgt sin udkårne.

Valget stod mellem Mikkel og Rasmus, som ifølge Jonas er to skønne mænd på hver deres måde.

Men det blev altså Rasmus, som løb afsted med prinsen på den hvide hest.

- Jeg havde hele tiden haft et godt øje til Rasmus. Han gav mig sommerfugle i hele kroppen, så jeg var ikke i tvivl om mit valg, fortæller han til Ekstra Bladet.

Det blev Rasmus, som løb afsted med Jonas Løvik. Foto: Discovery Networks Danmark / Krestine Havemann

Men selvom det flød over med følelser og glædestårer, da Jonas valgte Rasmus, så varede det ikke ved, da de to fyre kom hjem til virkeligheden.

- Vi forsøgte at give det en chance, men når man bor i to forskellige lande og især under corona, så har det været svært at få opbygget noget sammen. Så nej, vi er ikke sammen, fortæller Jonas Løvik.

- Vi er begge afklarede med, at vi bare skal være venner, tilføjer han.

For 34-årige Jonas er datinglivet blevet sat på pause efter programmet.

- Jeg tror, det kommer, når man mindst venter det. Så nu fokuserer jeg på mig selv, mit arbejde og min træning, uddyber han.

Det var hårdt mentalt

Selvom det for Jonas har været en utrolig fed oplevelse at være med i programmet, så har det også været hårdt at skulle vende tilbage til hverdagen oven på sådan en omgang.

- Man befinder sig i en boble i tre uger, så det var svært pludselig at skulle vende tilbage til virkeligheden. Jeg var mentalt rigtig træt de første uger efter programmet.

- Det tog lang tid, før jeg igen kunne mærke mig selv og mine følelser, fordi det hele havde været så intenst, fortæller Jonas.

