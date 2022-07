Den verdenskendte britiske skuespiller David Warner er død søndag i en alder af 80 år.

Det oplyser hans familie til BBC.

Dødsårsagen er ifølge mediet 'kræftrelateret sygdom', men det oplyses ikke nærmere, hvad det drejer sig om. Han døde på plejehjemmet Denville Hall, som er et plejehjem for personer fra underholdningsindustrien, skriver BBC.

- Over de seneste 18 måneder har han håndteret sin diagnose med sædvanlig ynde og ærværdighed.

- Han vil blive savnet af os, hans familie og venner, og blive husket som en venlig, generøs og medfølende mand, partner og far, hvis eftermæle af ekstraordinært arbejde har rørt mange liv over så mange år. Vi er knust, siger familien i en udtalelse til BBC.

David Warner var kendt verden over for sine roller i store filmsucceser, heriblandt 'Tron', 'Titanic' og gyserfilmen 'The Omen'.

Her ses David Warner i sin rolle som fotografen Keith Jennings i 'The Omen' fra 1976. Foto: United Archives/Getty Images

Han indtog ofte rollen som skurk, blandt andet i 'The Thirty Nine Steps' fra 1978 og 'Time Bandits' fra 1981, mens flere formentlig husker hans skurkerolle fra 'Titanic', hvor han spillede Spicer Lovejoy, der er en form for sidekick til filmens egentlige skurk.

David Warner i rollen som Spicer Lovejoy. PR-foto/Paramount Piictures.

Ud over filmens verden havde David Warner også en stor tv-karriere hvor han blandt andre spillede med i 'Doctor Who', 'Wallander', 'Penny Dreadful' og den originale 'Twin Peaks'.